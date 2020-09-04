Трамп призвал власти Ирана не казнить известного спортсмена-борца

Президент США Дональд Трамп призвал власти Ирана отменить приговор, вынесенный известному иранскому спортсмену Навиду Афкари. "Я бы очень высоко оценил сохранение вами жизни этому молодому человеку. Благодарю вас!" - написал американский лидер в Twitter.

В своем сообщении он отметил, что 27-летний борец в 2018 году участвовал в антиправительственной уличной демонстрации, выступая против "ухудшающейся экономической ситуации в стране". Афкари обвинили в особенно активной роли в протестном движении и вынесли ему два смертных приговора. Вместе с Навидом были задержаны двое его братьев, напоминает ТАСС.

Афкари является призером ряда национальных и международных состязаний. Трамп назвал его "великой и популярной звездой борьбы".