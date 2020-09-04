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Укушенная пауком одноклассница Питера Паркера Шёлк получит свой сериал

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    04.09.2020, 15:01
Текст:   Олег Усков

Вселенная Marvel практически не знает границ (особенно по части внутренних ребутов), что находит, естественно, свое отражение и на экранах.

Фото: Disney
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Как сообщает SyFy Wire, "сольный" игровой сериал на Amazon Prime Video получит и относительно свежая супергероиня Marvel Шёлк (Silk), в миру - Синди Мун.

Синди, созданная Умберто Рамосом и Дэном Слоттом, дебютировала в комиксах в 2014-м в The Amazing Spider-Men в камео. Через несколько месяцев получив полновесное место в истории и сыграв значительную роль в одной из арок Original Sin, важнейшего комикса нового Marvel-канона.

В 2015-м Шёлк получила свой журнал. Выдержавший семь номеров, закрытый, и перезапущенный.

Мун укусил тот же самый радиоактивный паук, что покусал на злополучной выставке будущего дружелюбного стенолаза. Вследствие чего у нее проявились сверхспособности. Причем даже в еще более обширном ассортименте, нежели у Спайди. В частности, она умеет выстреливать паутиной из кончиков пальцев.

Фото: WDSSPR
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Героиню мы уже могли наблюдать в фильме "Человек-паук: Возвращение домой". Плюс она мелькает на пару наносекунд в фильме "Мстители: Война бесконечности". В обоих случаях персонажа сыграла Тиффани Еспенсен.

О том, что Шёлк может обзавестись своим шоу, стало известно еще в 2018-м. И вот подтверждение. Проектом займутся создатели мультфильма "Через вселенные" Фил Лорд и Крис Миллер.

Насчет написания сценария в настоящее время ведутся переговоры с Лорен Мун ("Нетипичный", "Приятные хлопоты"), которая видится продюсерам хорошей кандидатурой, так как она тоже женщина и "американка корейского происхождения", как и Синди.

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