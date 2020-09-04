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04.09.2020 08:51
Рубрика: В мире

В Японии 11 человек пострадали при землетрясении

Текст: Александр Ленин (Токио)

В Японии произошло землетрясения магнитудой 5,0. Угроза цунами отсутствует, передает телерадиокомпания NHK.

Фото: iStock
Из-за тайфуна "Майсак" воздух в Японии раскалился до +40 градусов

По предварительным данным, в результате подземных толчков легкие травмы получили одиннадцать человек. Среди них восьмидесятилетняя женщина и годовалый ребенок, которым потребовалась врачебная помощь.

Эпицентр сейсмической активности находился в префектуре Фукуи в западной части острова Хонсю. По информации специалистов, очаг залегал на глубине десяти километров. Находящиеся в регионе четвертые реакторы атомных станций "Такахама" и "Ои" работают в штатном режиме.

В мире Восточная Азия Япония

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