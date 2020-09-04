В Японии 11 человек пострадали при землетрясении

В Японии произошло землетрясения магнитудой 5,0. Угроза цунами отсутствует, передает телерадиокомпания NHK.

По предварительным данным, в результате подземных толчков легкие травмы получили одиннадцать человек. Среди них восьмидесятилетняя женщина и годовалый ребенок, которым потребовалась врачебная помощь.

Эпицентр сейсмической активности находился в префектуре Фукуи в западной части острова Хонсю. По информации специалистов, очаг залегал на глубине десяти километров. Находящиеся в регионе четвертые реакторы атомных станций "Такахама" и "Ои" работают в штатном режиме.