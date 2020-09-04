В Минске представили нового мэра столицы

48-летний Владимир Кухарев в пятницу на внеочередной сессии Минского городского Совета был утвержден в должности председателя Мингорисполкома, мэра белорусской столицы, сообщает БЕЛТА. Это назначение стало очередным в серии кадровых перестановок во властных структурах Беларуси в последние дни.

Ранее Кухарев работал первым заместителем председателя Минского горисполкома, главой администрации Центрального района Минска, а в последние два года занимал пост заместителя главы белорусского правительства, курируя вопросы ЖКХ, транспорта и строительства. В четверг президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Кухарева на должность председателя Минского городского исполкома.

Глава администрации президента Беларуси Игорь Сергеенко в пятницу на сессии минского горсовета, представляя нового председателя горисполкома, заявил, что Владимир Кухарев курировал те сферы, которые сегодня являются одними из приоритетных в системе городского хозяйства и в целом жизнедеятельности Минска. Под его непосредственным руководством принята новая редакция Жилищного кодекса, решались вопросы реконструкции автомобильных дорог, электрификация участков Белорусской железной дороги, Минского аэропорта и ряда других важных объектов на территории Беларуси.