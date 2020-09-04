МВД Беларуси сообщило о задержаниях студентов в Минском университете

Правоохранительные органы Беларуси в пятницу провели задержания в Минском государственном лингвистическом университете (МГЛУ), передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря МВД республики Ольгу Чемоданову.

"Там (в МГЛУ - примечание "РГ") есть сотрудники милиции, которые в рамках административного процесса задержали молодых людей, и это не связано с событиями сегодняшнего дня", - отметила представитель ведомства. По ее словам, ничего из ряда вон выходящего не произошло.

Как отмечает агентство, в пятницу в стенах университета студенты в знак протеста начали петь "Марсельезу", нарушая общественный порядок. После чего в дело вступили представители силовых структур, которые задержали несколько молодых людей.

Напомним, 1 сентября в Минске прошло несанкционированное молодежное шествие, в результате чего на 30 студентов были составлены протоколы об административном правонарушении.