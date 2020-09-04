В Портленде застрелили демонстранта, подозреваемого в убийстве правого активиста

Полиция США во время задержания застрелила человека, подозреваемого в убийстве правого активиста, сторонника Трампа, которое произошло на прошлой неделе во время протестных акций в Портленде.

48-летний Майкл Рейноэль находился под следствием по делу об убийстве сторонника президента Трампа. Он скрылся с места преступления и разыскивался окружным судом округа Малтнома по обвинению в убийстве. Вскоре после исчезновения он рассказал журналистам по телефону, что действовал в порядке самообороны, когда застрелил Аарона Дэниэлсона, сторонника правоконсервативной группы Patriot Prayer, сообщает ВВС.

Протесты движения Black Lives Matter ("Жизни черных имеют значение") проходят каждую ночь в Портленде после убийства чернокожего Джорджа Флойда 25 мая. В прошлую субботу сторонники Трампа провели крупный митинг и вступили в ожесточенную борьбу с протестующими против расизма. Рейноэль, который регулярно присутствовал на протестах, заявил изданию Vice News, что он открыл огонь, подумав, он и его друг будут ранены Дэниелсоном, в руках которого якобы было огнестрельное оружие. "У меня не было выбора. То есть, у меня был выбор. Я мог бы сидеть и смотреть, как они убивают моего цветного друга. Но я не собирался этого делать", - сказал подозреваемый, который являлся членом группы безопасности протестующих, целью которой было защитить демонстрантов от потенциальных провокаторов. Отец двоих детей, он описал себя в социальных сетях как ветеран армии и профессиональный сноубордист. В Пентагоне заявили, что подозреваемый в армии не служил. Рейноэль считал, что протестующие правого толка сотрудничают с полицией, которая не будет защищать его. В интервью журналисту-фрилансеру Доновану Фарли Рейноэль охарактеризовал себя "стопроцентным антифашистом", хотя и не был членом какой-либо антифашистской группы.

Также выяснилось, что подозреваемый имел достаточную криминальную историю. Как сообщает CNN, на акции протеста 5 июля Рейноэль был задержан за владение заряженным пистолетом в общественном месте, а также за сопротивление полиции. Офицеры изъяли у него полуавтоматический пистолет Walther PPQ. В заявлении окружной прокуратуры округа Малтнома говорится, что расследование инцидента продолжалось, а следствие не отказывало в возбуждении уголовного дела по этому эпизоду. Ранее в июне Рейноэль и его 17-летний сын были арестованы в округе Бейкер, штат Орегон, за проезд со скоростью более 160 километров в час. Рейноэль был обвинен в вождении под воздействием запрещенного вещества, незаконном владении огнестрельным оружием, создании угрозы для другого человека (его дочери, которая была пассажиром в его машине) и безрассудном вождении.

В четверг в ситуацию неожиданно вмешался глава Белого дома, сделавший лозунг "Закон и порядок" главным в своей предвыборной кампании. "Почему полиция Портленда не арестовывает хладнокровного убийцу Аарона "Джея" Дэниэлсона? Делайте свою работу и делайте это быстро. Все знают, кто этот бандит. Неудивительно, что Портленд попадет в ад!", - написал американский президент в Twitter. Очевидно, что в полиции Портленда восприняли столь жесткое высказывание Трампа как прямое руководство к действию.

Был выдан ордер на арест Рейноэля, и в четверг федеральные агенты, вероятно по биллингу, обнаружили его в Лейси, штат Вашингтон, примерно в двухстах километрах к северу от Портленда. Шериф округа Терстон Рэй Брэди заявил, что полиция установила наблюдение и решила задержать его, когда подозреваемый вышел из квартиры и сел в автомобиль, припаркованный на дороге. Агенты подошли к нему, чтобы проверить документы, далее со слов офицеров, между ними и подозреваемым произошла стычка, в ходе которой Рейноэль якобы достал пистолет и попытался сбежать. "У нас появилась информация о том, что субъект был вооружен. В автомобиль были произведены выстрелы, подозреваемый выбежал из автомобиля, после чего были произведены дополнительные выстрелы", - сказал шериф, добавив, что четыре офицера открыли огонь из оружия и смертельно ранили подозреваемого. "Сотрудники оперативной группы отреагировали на угрозу и выстрелили в подозреваемого, который был объявлен мертвым на месте происшествия", - говорится в заявлении.

В четверг губернатор Орегона Кейт Браун и официальные лица-демократы осудили насилие, имевшее место в Портленде, написав: "Насилие должно прекратиться. В Орегоне нет места белому превосходству".