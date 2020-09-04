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04.09.2020 22:08
Рубрика: В мире

В Рижской думе сформирована новая правящая коалиция

Текст: Юрий Сизов
Квартет из четырех партий правительственного большинства, прошедших в Рижскую думу, уже успели достигнуть договоренности о формировании коалиции и распределении сфер влияния в столичном муниципалитете, информирует LETA. Правящая коалиция в 60-местной Рижской думе до конца недели успела сформировать стабильное большинство голосов из 39 мандатов.
Фото: Philaweb/wikipedia.org Фото: Philaweb/wikipedia.org
Фото: Philaweb/wikipedia.org

В соответствии с достигнутым соглашением, мэром столицы, как и прогнозировала "РГ", выдвинут бывший парламентский секретарь министерства обороны и депутат парламента, лидер блока "Для развития/За!" и "Прогрессивные" 41-летний Мартиньш Стакис. Кроме того, его однопартийцам достанется руководство комитетом по финансовым и административным делам и еще четырьмя профильными структурами, включая комитет по социальным вопросам.

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Пост вице-мэра предложен "Новому Единству", который, судя по всему, доверят 40-летнему Вилнису Кирсису. Обозреватели напоминают, что именно премьер Латвии Кришьянис Кариньш, оглашая по весне партийный список на муниципальных выборах, предложил его на пост мэра от правящей коалиции. И хотя даже сторонники партии выражали сомнение в том, что Кирсис сможет увлечь за собой избирателя, функционеры, учитывая, что речь идет о партии власти, логично рассчитывали сохранить свое лицо при любом раскладе. Между прочим, именно представители "Нового Единства" возглавят в РД комитеты городского развития, сообщения и транспорта. Что касается блока партий национального объединения и латвийского объединения регионов, то они тоже получат кресло вице-мэра и руководство комитетом городской собственности. При этом партии договорились, что сначала эту должность займет Эдвард Смилтенс, а позже его сменит Эйнар Цилинскис, которого несколько лет назад бывший премьер страны отправила в отставку с поста министра охраны среды, поскольку он вопреки решению правительства участвовал в мероприятиях в память о латышских легионерах СС.

Не обошли вниманием при дележе портфелей, сообщают новостные порталы, и Новую консервативную партию. Ее представителям досталось еще одно кресло вице-мэра, а вместе с ним и должность руководителя комитета по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции. Как объяснил потенциальный градоначальник, это будет одна объединенная должность, которую займет экс-депутат сейма Линда Озола, представлявшая партийный список на выборах в думу.

Фото: Виталий Юрчак/ РГ
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Между прочим, лидер НКП, министр юстиции Янис Борданс, позиционируя летом этого года свою коллегу, утверждал, что она обеспечит в столице, как и в самой партии, стабильные и последовательные перемены. "Этот человек несет в себе консервативные, семейные ценности, и они будут реализованы, благодаря нашей программе, которая ориентирована на людей и семьи", - убеждал избирателей Борданс.

Мотивируя появление трех заместителей в столичной администрации вместо одного при Ниле Ушакове, будущий градоначальник успел уточнить, что это решение было принято для того, чтобы "обеспечить стабильность коалиции Рижской думы и успешное достижение целей". Другими словам, чем шире диван коалиции, тем больше в нее комфорта в руководящих кабинетах.

Последний раз количество вице-мэров, напоминают местные аналитики, менялось при предыдущем главе Рижской думы Олеге Бурове, который, правда, их скромно увеличил лишь до двух.

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