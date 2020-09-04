В сирийском Алеппо возобновлены уличные экскурсии

В крупнейшем городе Сирии - Алеппо - снова начали проводить экскурсии по местным достопримечательностям. Это стало возможным после того, как улицы были расчищены от завалов, рассказал историк-краевед Абдурахим Кадур.

По его словам, многие памятники Алеппо во время войны сильно пострадали, были разграблены или разрушены террористами. Исторические артефакты, которые удалось спасти, теперь представляют особую ценность, пишет ТАСС. Проводят экскурсии и по пострадавшим во время боевых действий кварталам Алеппо. Приводя туристов на руины, историк хочет показать людям, к чему приводят вооруженные конфликты.

Сейчас на экскурсии собираются в основном местные жители и гости из других сирийских провинций. Иностранцев здесь почти нет: турпоток в страну прервался из-за войны, а сейчас из-за пандемии коронавируса закрыто международное авиасообщение. Однако Кадур ожидает, что в перспективе туризм в Сирии возродится как отрасль экономики.

Напомним, вооруженные группировки, по условиям соглашения о капитуляции, были выведены из Алеппо в декабре 2016 года, но под их контролем оставались городские окраины и окрестности, откуда боевики регулярно обстреливали мирные кварталы. В феврале этого года правительственной армии удалось очистить от боевиков окраины города.