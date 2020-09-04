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В WhatsApp нашли новые уязвимости

Текст:   Антон Благовещенский
04.09.2020,  
17:57
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Шесть новых уязвимостей было обнаружено в популярном мессенджере WhatsApp. Об этом свидетельствуют данные, которые были опубликованы на специальном ресурсе, посвященном безопасности работы сервиса.

К счастью, нет никакой информации о том, что обнаруженные уязвимости были как-то использованы злоумышленниками. На исправление пяти ошибок в коде мессенджера ушло менее одного дня, еще одну разработчики устраняли несколько дней.

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Специальный веб-сайт, посвященный уязвимостям в WhatsApp, сделает сервис более понятным и прозрачным, считают разработчики.

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Фото: Сайт разработчиков
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