В WhatsApp нашли новые уязвимости

Шесть новых уязвимостей было обнаружено в популярном мессенджере WhatsApp. Об этом свидетельствуют данные, которые были опубликованы на специальном ресурсе, посвященном безопасности работы сервиса.

К счастью, нет никакой информации о том, что обнаруженные уязвимости были как-то использованы злоумышленниками. На исправление пяти ошибок в коде мессенджера ушло менее одного дня, еще одну разработчики устраняли несколько дней.

Специальный веб-сайт, посвященный уязвимостям в WhatsApp, сделает сервис более понятным и прозрачным, считают разработчики.