"Ведьмак 3" выйдет на новом поколении консолей и ПК

"Ведьмак 3: Дикая Охота" выйдет на новом поколении консолей PlayStaytion 5 и Xbox Series X. Об этом сообщается на официальном сайте игры.

"Разработанная с учетом преимуществ самого мощного игрового оборудования, версия игры для ПК и консолей нового поколения будет включать в себя ряд визуальных и технических улучшений - таких как трассировка лучей и более быстрое время загрузки - для основной игры, обоих дополнений и всего дополнительного контента", - говорится в заявлении авторов игры.

Новое издание игры "Ведьмак 3: Дикая Охота" поступит в продажу как отдельный продукт для ПК, Xbox Series X и PlayStation 5. Бесплатное обновление получат все, кто уже владеет игрой на ПК, Xbox One и PlayStation 4.

Игра "Ведьмак 3: Дикая Охота" вышла пять лет назад - в 2015 году. Затем появилось два сюжетных дополнения - "Каменные сердца" и "Кровь и вино". В конце 2020 года авторы "Ведьмака", польская студия CD Projekt RED, планирует выпустить Cyberpunk 2077.