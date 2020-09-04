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04.09.2020 21:08
Рубрика: Власть

Володин назвал дело против депутатов Рады попыткой сорвать диалог с РФ

Возбужденное на Украине уголовное дело против депутатов Верховной рады в связи с их встречей с коллегами из Госдумы стал ударом по "парламентскому измерению нормандского формата" и попыткой сорвать диалог между странами. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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Напомним, речь идет о мартовской поездке депутатов партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и ее лидера Виктора Медведчука в Москву. Одной из ее тем стал вопрос создания парламентского измерения нормандского формата. Теперь Госбюро расследований Украины возбудило против депутатов Рады уголовное дело по статье "госизмена".

"Это удар по парламентскому измерению нормандского формата и попытка сорвать этот диалог", - приводит слова Володина РИА Новости.

Он добавил, что "противникам урегулирования ситуации" следует в таком случае привлечь к ответственности президента Владимира Зеленского, поскольку он "участвует в выработке договоренностей в нормандском формате на уровне глав государств".

"Со своей стороны Россия остается открытой к диалогу со всеми здравыми политическими силами Украины", - подчеркнул Вячеслав Володин.

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