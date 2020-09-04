Володин поручил доработать законопроект о поиске людей по геолокации

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам совместно с правительством и Общественной палатой РФ доработать ко II чтению законопроект о поиске людей по геолокации, сообщает пресс-служба ГД.

Документ был внесен два года назад группой депутатов и сенаторов, среди его авторов - спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Спустя год он был принят в первом чтении. В июне этого года президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить доработку проекта.

"В соответствии с задачей, которую поставил президент, профильным комитетам Госдумы по информационной политике, по безопасности и по финрынку дано поручение совместно с правительством и Общественной палатой доработать законопроект, подготовив его к рассмотрению во втором чтении", - сообщил Вячеслав Володин.

Он подчеркнул, что когда пропадает человек, счет идет на минуты. Данные о геолокации его мобильного телефона помогут сузить круг поисков и выиграть время.

"Год назад Госдума приняла закон о праве полицейских оперативно использовать геолокационные данные мобильных телефонов для поиска пропавших детей. Однако в отношении взрослых этот вопрос до сих пор не урегулирован", - отметил председатель ГД.

В пресс-службе нижней палаты парламента уточнили, что ежегодно объявляется в розыск свыше 70 тысяч человек, большинство - более 90% - удается найти. Сведения о пропавших хранятся в базе данных 15 лет. Таким образом, ежегодно в базе розыска числится порядка 120 тысяч имен.