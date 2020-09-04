Китай запустил на орбиту возвращаемый космоплан

Today China🇨🇳successfully launched a reusable experimental spacecraft with a Long March-2F carrier rocket🚀. The spacecraft will test reusable technologies during the flight, with the aim of providing technological support for the peaceful use of #space in the future. pic.twitter.com/OmYwXUD6UN — Permanent Mission of China in Vienna (@ChinaMissionVie) September 4, 2020

С космодрома Цзюцюань в Китае произведен запуск экспериментального возвращаемого космического аппарата, запущенного с помощью ракеты Long March-2F. Это была четырнадцатая миссия носителя.

По сообщению "Синьхуа", космический аппарат проведет какое-то время на орбите, а потом совершит посадку в намеченном месте на территории Китая.

О планах вывести на орбиту возвращаемый космоплан китайские специалисты заявили в 2017 году. Тогда также было объявлено, что это должно произойти в 2020 году.

Космоплан создан в рамках китайской правительственной программы по разработке одноступенчатых систем выхода на земную орбиту. Аппарат сможет доставлять на нее грузы и людей. Благодаря ему, число космических запусков значительно вырастет, а их стоимость подешевеет.

Вообще в Китае намерены создать несколько космопланов, в том числе к 2045 году возвращаемый с атомной бортовой энергетической установкой.