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04.09.2020 07:28
Рубрика: Общество

Врачи назвали частый симптом появления рака кишечника

Текст: Оксана Грибанова

Считается, что главным фактором риска развития рака кишечника является преклонный возраст. Однако в последние годы заболеваемость этим видом онкологии, включая рак толстой и прямой кишки, увеличилась на 9% у людей в возрасте до 50 лет.

Фото: iStock
Назван внешний признак, указывающий на высокий риск смерти от рака

При возникновении проблем, связанных с работой кишечника, независимо от возраста пациента врач может назначить анализ на скрытую кровь, колоноскопию, а также анализ крови. Последний помогает оценить уровень железа в организме. Низкий уровень железа - является одним из тревожных симптомов, который может указывать на рак кишечника. Особенно это актуально для мужчин, пояснили медики.

Отмечается, что риск развития рака кишечника повышают лишний вес, употребление большого количества обработанных пищевых продуктов, алкоголь, низкий уровень физических нагрузок, а также генетическая предрасположенность. Рак кишечника чаще встречается у мужчин, чем у женщин.

Наука Общество Здоровье

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