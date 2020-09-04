Выдан первый в России кредит под залог интеллектуальной собственности

Первый в России кредит под залог интеллектуальной собственности (ИС) выдан "МСП банком" компании "Энергоэлемент" ("Сколково"). Об этом сообщают "Ведомости".

Отмечается, что это первый кредит, выданный в РФ под залог интеллектуальной собственности и второй из выданных банками под нестандартное обеспечение. Ранее сообщалось, что в августе Экспобанк, выдал первый в России кредит, обеспеченный криптовалютой - токенами блокчейн-компании Waves.

На этот раз компания, специализирующаяся на производстве литий-ионных аккумуляторов нового типа, получила 4,3 млн рублей под 8,5% годовых.

В свою очередь в банке отметили, что они уже принимали интеллектуальную собственность, только в качестве дополнительного залога.