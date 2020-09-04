Вышел русский трейлер колумбийского фолк-хоррора "Печать ведьмы"

Для всех, кому пришлась по душе действительно отличная и впечатляющая "Ведьма" Эггерса, открывшая нам Аню Тейлор-Джой, - колумбийский хоррор Luz, ранее получивший название "Ведьма. История Лус", а теперь переделанный локализаторами в "Печать ведьмы".

Ролик, содержащий некоторые вольности, зловещ и доступен на YouTube.

"В затерявшейся далеко в горах общине, возглавляемой проповедником по имени Эль Сеньор, появляется ребенок - он должен стать новым мессией, который принесет разрушение всего и искупление грехов", - вводит в курс дела синопсис.

Уточнив: в свете происходящего три дочери проповедника "начинают задумываться об истинном происхождении Бога, природе любви, удовольствии и внутренней свободе".

Режиссер и сценарист - Хуан Диего Эскобар Альсанте, пояснивший, что на него крайне повлиял Алехандро Ходоровски. В честь которого он оставил в картине множество отсылок.

Фестивальная премьера ленты состоялась в октябре прошлого года. Российская анонсирована на 29 октября.