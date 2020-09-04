Археологи обнародовали сенсационные выводы о небесном диске Небры

Ученые из Германии уточнили датировку одного из самых знаменитых и таинственных артефактов, найденных за последние годы. Небесный диск Небры, считающийся древнейшим изображением космоса, оказался моложе, чем думали.

Исследование опубликовано в журнале Archaologische Informationen, а краткий отчет о нем появился на сайте Университета имени Гете во Франкфурте-на-Майне. В исследовании принимали участие и эксперты из Университета Людвига-Максимилиана в Мюнхене.

Небесный диск Небры является одной из самых значительных археологических находок в истории Германии. В 2013 году он был включен в реестр ЮНЕСКО "Память мира". Этот артефакт был обнаружен в 1999 году, причем нашли его "черные копатели". Предположительно, он был найден вместе с мечами, топорами и браслетами бронзового века.

Именно по сопутствующим артефактам и был датирован диск. Дело в том, что датирование проводилось по аналогии с другими подобными объектами, по сути, по их стилю. Однако у этого диска аналогов в мире нет, поэтому его попросту не с чем было сравнить. К тому же исследователи пользовались информацией, которую, предоставили пойманные грабители могил. А она могла быть и не совсем верной.

Только сейчас, спустя два десятилетия после открытия, ученые предприняли попытку повторной датировки уникального артефакта. Результаты оказались сенсационными. Выяснилось, что диск следует датировать железным веком, то есть он, вероятно, примерно на 1000 лет моложе, чем предполагалось ранее.

Это сразу ставит под сомнение историческую ценность диска. Ведь до сих пор он считался древнейшей картой космоса в мире. Однако если его официально все-таки омолодят на 1000 лет, он утратит этот статус. На чем же основывают свои выводы ученые?

Из краткого отчета следует, что они "тщательно проанализировали обстоятельства открытия и результаты предыдущих исследований небесного диска Небры". Они считают, что то место, которое до сегодняшнего дня считалось местом находки артефакта, на самом деле таковым не было. По их мнению, диск был найден в каком-то другом месте.

Указали они и на то, что до сих пор нет убедительных доказательств того, что мечи, топоры и браслеты бронзового века вообще были найдены лежащими вместе. Археологи сомневаются в этом потому, что подобные находки не типичны для периода бронзового века. Если так, то, скорее всего, и диск был найден не вместе с другими предметами при одних раскопках.

По мнению археологов, диск необходимо заново исследовать и оценить как индивидуальную находку. Культурно и стилистически небесный диск Небры, по мнению авторов работы, не вписывается в традиции раннего бронзового века, то есть начала второго тысячелетия до нашей эры, которым он был датирован. Но исследователи усмотрели в нем мотивы первого тысячелетия до нашей эры, то есть железного века. Это открытие обещает произвести настоящую сенсацию в научном мире.