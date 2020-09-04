Археологи обнародовали сенсационные выводы о небесном диске Небры

Новости

Министры обороны крупнейших армий мира призвали к предотвращению гонки вооружений 16:49
"Ведьмак 3" выйдет на новом поколении консолей и ПК 16:46
Суд продлил арест трем бывшим полицейским по делу Голунова 16:39
Китай запустил многоразовый орбитальный модуль 16:28
В Перми СК проверит смерть младенца на борту самолета 16:20
Александр Новак: Доля ВИЭ в энергобалансе России достигнет 4-5% 16:18
Белорусы выиграли бронзу Гран-при Москвы по велоспорту 16:17
В Тбилиси погиб рабочий из-за взрыва баллона с кислородом 16:15
Кейт Бланшетт попросила называть ее актером, а не актрисой 16:14
Фестиваль Srereoleto состоится 5-6 сентября в Санкт-Петербурге 16:13
Никиту Белых этапировали в Киров в качестве свидетеля 15:59
Когда в Москву придет "бабье лето" 15:54
На Урале детей после отдыха не пустят в школу без теста на COVID-19 15:54
Средняя цена нефти в 2021 году может составить 65 долларов за баррель 15:48
Путин обсудил меры по защите прав граждан 15:43
Джейсон Стейтем сыграет в новом фильме Гая Ричи "Пять глаз" 15:41
В Портленде застрелили демонстранта, подозреваемого в убийстве правого активиста 15:35
МВД Беларуси сообщило о задержаниях студентов в Минском университете 15:30
Вышел трейлер нового проекта автора "Американской истории ужасов" 15:24
На День города в столице потеплеет до августовских значений 15:23
Регионы получат 60 млрд бюджетных средств на оказание помощи гражданам по соцконтракту 15:22
Более 4 тысяч человек зарегистрировались на электронное голосование на муниципальных выборах в Москве 15:19
Глава Минобороны Беларуси пообещал ответить НАТО на враждебные действия 15:17
Вышел трейлер спин-оффа "Трех богатырей" про коня-комика 15:13
"Белавиа" продлила запрет на рейсы в Россию до 30 сентября 15:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Депутаты предложили отменить транспортный налог
Депутаты предложили отменить транспортный налог
"Российская газета" приглашает на ММКЯ
"Российская газета" приглашает на ММКЯ
04.09.2020 16:40
Рубрика: Культура

Археологи обнародовали сенсационные выводы о небесном диске Небры

Текст: Денис Передельский
Фото: Hildegard Burri-Bayer / Goethe University Frankfurt am Main Фото: Hildegard Burri-Bayer / Goethe University Frankfurt am Main
Фото: Hildegard Burri-Bayer / Goethe University Frankfurt am Main

Ученые из Германии уточнили датировку одного из самых знаменитых и таинственных артефактов, найденных за последние годы. Небесный диск Небры, считающийся древнейшим изображением космоса, оказался моложе, чем думали.

Фото: iStock
Загадочный даосский манускрипт оказался первым атласом тела человека

Исследование опубликовано в журнале Archaologische Informationen, а краткий отчет о нем появился на сайте Университета имени Гете во Франкфурте-на-Майне. В исследовании принимали участие и эксперты из Университета Людвига-Максимилиана в Мюнхене.

Небесный диск Небры является одной из самых значительных археологических находок в истории Германии. В 2013 году он был включен в реестр ЮНЕСКО "Память мира". Этот артефакт был обнаружен в 1999 году, причем нашли его "черные копатели". Предположительно, он был найден вместе с мечами, топорами и браслетами бронзового века.

Именно по сопутствующим артефактам и был датирован диск. Дело в том, что датирование проводилось по аналогии с другими подобными объектами, по сути, по их стилю. Однако у этого диска аналогов в мире нет, поэтому его попросту не с чем было сравнить. К тому же исследователи пользовались информацией, которую, предоставили пойманные грабители могил. А она могла быть и не совсем верной.

Только сейчас, спустя два десятилетия после открытия, ученые предприняли попытку повторной датировки уникального артефакта. Результаты оказались сенсационными. Выяснилось, что диск следует датировать железным веком, то есть он, вероятно, примерно на 1000 лет моложе, чем предполагалось ранее.

Это сразу ставит под сомнение историческую ценность диска. Ведь до сих пор он считался древнейшей картой космоса в мире. Однако если его официально все-таки омолодят на 1000 лет, он утратит этот статус. На чем же основывают свои выводы ученые?

Фото: iStock
В Индии найден 1200-летний текст с пугающим предупреждением

Из краткого отчета следует, что они "тщательно проанализировали обстоятельства открытия и результаты предыдущих исследований небесного диска Небры". Они считают, что то место, которое до сегодняшнего дня считалось местом находки артефакта, на самом деле таковым не было. По их мнению, диск был найден в каком-то другом месте.

Указали они и на то, что до сих пор нет убедительных доказательств того, что мечи, топоры и браслеты бронзового века вообще были найдены лежащими вместе. Археологи сомневаются в этом потому, что подобные находки не типичны для периода бронзового века. Если так, то, скорее всего, и диск был найден не вместе с другими предметами при одних раскопках.

По мнению археологов, диск необходимо заново исследовать и оценить как индивидуальную находку. Культурно и стилистически небесный диск Небры, по мнению авторов работы, не вписывается в традиции раннего бронзового века, то есть начала второго тысячелетия до нашей эры, которым он был датирован. Но исследователи усмотрели в нем мотивы первого тысячелетия до нашей эры, то есть железного века. Это открытие обещает произвести настоящую сенсацию в научном мире.

"Святой Грааль" найден при раскопках римского форта Виндоланда
В Великом Новгороде нашли печать святого Феоктиста
Культура Арт Музеи и памятники Общество Наука

Главное сегодня

Собянин сделал прививку от коронавируса
За сутки в России подтверждено 5110 случаев COVID-19 в 84 регионах
СМИ: ЕС не будет вводить санкции против Лукашенко
Регионам могут запретить понижать прожиточный минимум
Цены на овес в России достигли исторического максимума
Что посмотреть на Московской международной книжной ярмарке-2020
Как пройдет в этом году Московский кинофестиваль и что на нем покажут