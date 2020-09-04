WADA может не допустить спортсменов из США к Олимпийским играм

В случае отказа правительства США от финансирования Всемирного антидопингового агентства спортсмены из этой страны могут быть не допущены к участию в Олимпийских играх. Об этом рассказал глава WADA Витольд Банька, слова которого приводит Reuters.

В июне нынешнего года стало известно о том, что государственное управление США по политике в области контроля за распространением наркотиков выступило с предложением отказаться от финансирования WADA, пока там не произойдут реформы. А ведь доля США в финансировании организации самая большая - 2,7 млн долларов в год.

"В случае прекращения США финансирования WADA спортсменов из этой страны могут ожидать серьезные проблемы, - заявил Банька. - Правительства других стран просят нас рассмотреть поправки к стандарту соответствия национальных антидопинговых агентств, при которых неуплата взносов приведет к тому, что антидопинговая организация этой страны будет объявлена не соответствующей кодексу WADA. Это приведет к тому, что у спортсменов данной страны могут возникнуть проблемы с участием в крупнейших спортивных соревнованиях".

В США недовольны таким возможным поворотом событий. Глава USADA Трэвис Тайгарт заявил, что подобные угрозы - постыдны.