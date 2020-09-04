За сутки в России подтверждено 5110 случаев COVID-19 в 84 регионах

За последние сутки в РФ выявлено 5110 случаев COVID-19 в 84 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 24,2% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам Москва 692 Санкт-Петербург 193 Московская область 164 Нижегородская область 145 Ростовская область 142 Ставропольский край 132 Свердловская область 123 Самарская область 107 Красноярский край 107 Саратовская область 102 Воронежская область 99 Ульяновская область 98 Волгоградская область 96 Краснодарский край 92 Оренбургская область 90 Пензенская область 90 Кемеровская область 90 Республика Калмыкия 83 Ханты-Мансийский АО 75 Архангельская область 74 Приморский край 74 Республика Дагестан 73 Мурманская область 70 Иркутская область 70 Кировская область 64 Карачаево-Черкесская Республика 63 Алтайский край 62 Пермский край 60 Хабаровский край 60 Челябинская область 57 Новосибирская область 56 Республика Саха (Якутия) 52 Томская область 51 Сахалинская область 50 Орловская область 49 Удмуртская Республика 49 Тюменская область 47 Ямало-Ненецкий АО 47 Республика Бурятия 47 Омская область 46 Белгородская область 40 Ивановская область 40 Ярославская область 40 Республика Крым 40 Забайкальский край 36 Курская область 35 Республика Коми 35 Астраханская область 35 Костромская область 34 Вологодская область 33 Ленинградская область 33 Республика Ингушетия 33 Брянская область 32 Владимирская область 32 Калужская область 32 Липецкая область 32 Рязанская область 32 Республика Мордовия 31 Кабардино-Балкарская Республика 30 Республика Башкортостан 30 Чувашская Республика 30 Амурская область 29 Магаданская область 28 Тульская область 27 Республика Татарстан 27 Тамбовская область 26 Псковская область 26 Республика Хакасия 25 Республика Северная Осетия 24 Тверская область 23 Республика Карелия 23 Республика Тыва 23 Новгородская область 22 Республика Адыгея 21 Курганская область 21 Смоленская область 20 Калининградская область 19 Республика Алтай 19 Республика Марий Эл 17 Камчатский край 14 Еврейская АО 9 г. Севастополь 6 Чеченская Республика 4 Ненецкий автономный округ 1 Всего в России зарегистрировано 1 015 105 случаев (+0,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки Чукотский автономный округ 0% Московская область, Чеченская Республика 0,2% Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Тыва, Ненецкий автономный округ, Смоленская область, Тульская область 0,3% За последние сутки подтвержден 121 летальный случай Владимирская область 1 Воронежская область 1 Ивановская область 1 Липецкая область 1 Московская область 5 Рязанская область 1 Тверская область 3 Тульская область 2 Москва 10 Вологодская область 1 Ленинградская область 2 Мурманская область 2 Санкт-Петербург 20 Республика Адыгея 1 Республика Крым 1 Краснодарский край 2 Астраханская область 2 Волгоградская область 2 Ростовская область 6 Севастополь 1 Республика Дагестан 1 Карачаево-Черкесская Республика 2 Чеченская Республика 1 Ставропольский край 3 Республика Чувашия 1 Пермский край 2 Нижегородская область 3 Оренбургская область 4 Пензенская область 1 Самарская область 1 Саратовская область 2 Курганская область 1 Свердловская область 4 Ханты-Мансийский АО 2 Ямало-Ненецкий автономный округ 1 Алтайский край 2 Красноярский край 6 Иркутская область 2 Кемеровская область 2 Новосибирская область 4 Омская область 4 Томская область 2 Республика Бурятия 1 Республика Саха (Якутия) 1 Забайкальский край 1 Приморский край 2 За весь период по России умерло 17 649 человек За сутки из стационаров выписано 5812 выздоровевших Белгородская область 58 Брянская область 22 Владимирская область 15 Воронежская область 253 Ивановская область 36 Калужская область 37 Костромская область 23 Курская область 29 Липецкая область 27 Московская область 125 Орловская область 48 Рязанская область 21 Смоленская область 53 Тамбовская область 49 Тверская область 30 Тульская область 43 Ярославская область 84 Москва 1196 Республика Карелия 46 Республика Коми 53 Архангельская область 46 Вологодская область 50 Калининградская область 20 Ленинградская область 28 Мурманская область 48 Новгородская область 42 Псковская область 23 Санкт-Петербург 101 Республика Адыгея 34 Республика Калмыкия 23 Республика Крым 57 Краснодарский край 70 Астраханская область 59 Волгоградская область 296 Ростовская область 95 Севастополь 6 Республика Дагестан 43 Республика Ингушетия 15 Кабардино-Балкарская Республика 17 Карачаево-Черкесская Республика 25 Республика Северная Осетия - Алания 12 Чеченская Республика 23 Ставропольский край 153 Республика Башкортостан 66 Республика Марий Эл 7 Республика Мордовия 38 Республика Татарстан 46 Удмуртская Республика 49 Республика Чувашия 28 Пермский край 42 Кировская область 11 Нижегородская область 119 Оренбургская область 110 Пензенская область 101 Самарская область 75 Саратовская область 55 Ульяновская область 211 Курганская область 21 Свердловская область 60 Тюменская область 31 Ханты-Мансийский АО 129 Ямало-Ненецкий автономный округ 10 Челябинская область 91 Республика Алтай 16 Республика Тыва 13 Республика Хакасия 12 Алтайский край 63 Красноярский край 78 Иркутская область 126 Кемеровская область 151 Новосибирская область 55 Омская область 53 Томская область 61 Республика Бурятия 25 Республика Саха (Якутия) 41 Забайкальский край 8 Камчатский край 9 Приморский край 95 Амурская область 19 Магаданская область 23 Хабаровский край 62 Сахалинская область 51 Еврейская автономная область 14 Чукотский автономный округ 3 За весь период пандемии из стационаров России выписано 832747 выздоровевших