За сутки в России подтверждено 5110 случаев COVID-19 в 84 регионах

За последние сутки в РФ выявлено 5110 случаев COVID-19 в 84 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 24,2% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам
- Москва 692
- Санкт-Петербург 193
- Московская область 164
- Нижегородская область 145
- Ростовская область 142
- Ставропольский край 132
- Свердловская область 123
- Самарская область 107
- Красноярский край 107
- Саратовская область 102
- Воронежская область 99
- Ульяновская область 98
- Волгоградская область 96
- Краснодарский край 92
- Оренбургская область 90
- Пензенская область 90
- Кемеровская область 90
- Республика Калмыкия 83
- Ханты-Мансийский АО 75
- Архангельская область 74
- Приморский край 74
- Республика Дагестан 73
- Мурманская область 70
- Иркутская область 70
- Кировская область 64
- Карачаево-Черкесская Республика 63
- Алтайский край 62
- Пермский край 60
- Хабаровский край 60
- Челябинская область 57
- Новосибирская область 56
- Республика Саха (Якутия) 52
- Томская область 51
- Сахалинская область 50
- Орловская область 49
- Удмуртская Республика 49
- Тюменская область 47
- Ямало-Ненецкий АО 47
- Республика Бурятия 47
- Омская область 46
- Белгородская область 40
- Ивановская область 40
- Ярославская область 40
- Республика Крым 40
- Забайкальский край 36
- Курская область 35
- Республика Коми 35
- Астраханская область 35
- Костромская область 34
- Вологодская область 33
- Ленинградская область 33
- Республика Ингушетия 33
- Брянская область 32
- Владимирская область 32
- Калужская область 32
- Липецкая область 32
- Рязанская область 32
- Республика Мордовия 31
- Кабардино-Балкарская Республика 30
- Республика Башкортостан 30
- Чувашская Республика 30
- Амурская область 29
- Магаданская область 28
- Тульская область 27
- Республика Татарстан 27
- Тамбовская область 26
- Псковская область 26
- Республика Хакасия 25
- Республика Северная Осетия 24
- Тверская область 23
- Республика Карелия 23
- Республика Тыва 23
- Новгородская область 22
- Республика Адыгея 21
- Курганская область 21
- Смоленская область 20
- Калининградская область 19
- Республика Алтай 19
- Республика Марий Эл 17
- Камчатский край 14
- Еврейская АО 9
- г. Севастополь 6
- Чеченская Республика 4
- Ненецкий автономный округ 1
Всего в России зарегистрировано 1 015 105 случаев (+0,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- Чукотский автономный округ 0%
- Московская область, Чеченская Республика 0,2%
- Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Тыва, Ненецкий автономный округ, Смоленская область, Тульская область 0,3%
За последние сутки подтвержден 121 летальный случай
- Владимирская область 1
- Воронежская область 1
- Ивановская область 1
- Липецкая область 1
- Московская область 5
- Рязанская область 1
- Тверская область 3
- Тульская область 2
- Москва 10
- Вологодская область 1
- Ленинградская область 2
- Мурманская область 2
- Санкт-Петербург 20
- Республика Адыгея 1
- Республика Крым 1
- Краснодарский край 2
- Астраханская область 2
- Волгоградская область 2
- Ростовская область 6
- Севастополь 1
- Республика Дагестан 1
- Карачаево-Черкесская Республика 2
- Чеченская Республика 1
- Ставропольский край 3
- Республика Чувашия 1
- Пермский край 2
- Нижегородская область 3
- Оренбургская область 4
- Пензенская область 1
- Самарская область 1
- Саратовская область 2
- Курганская область 1
- Свердловская область 4
- Ханты-Мансийский АО 2
- Ямало-Ненецкий автономный округ 1
- Алтайский край 2
- Красноярский край 6
- Иркутская область 2
- Кемеровская область 2
- Новосибирская область 4
- Омская область 4
- Томская область 2
- Республика Бурятия 1
- Республика Саха (Якутия) 1
- Забайкальский край 1
- Приморский край 2
За весь период по России умерло 17 649 человек
За сутки из стационаров выписано 5812 выздоровевших
- Белгородская область 58
- Брянская область 22
- Владимирская область 15
- Воронежская область 253
- Ивановская область 36
- Калужская область 37
- Костромская область 23
- Курская область 29
- Липецкая область 27
- Московская область 125
- Орловская область 48
- Рязанская область 21
- Смоленская область 53
- Тамбовская область 49
- Тверская область 30
- Тульская область 43
- Ярославская область 84
- Москва 1196
- Республика Карелия 46
- Республика Коми 53
- Архангельская область 46
- Вологодская область 50
- Калининградская область 20
- Ленинградская область 28
- Мурманская область 48
- Новгородская область 42
- Псковская область 23
- Санкт-Петербург 101
- Республика Адыгея 34
- Республика Калмыкия 23
- Республика Крым 57
- Краснодарский край 70
- Астраханская область 59
- Волгоградская область 296
- Ростовская область 95
- Севастополь 6
- Республика Дагестан 43
- Республика Ингушетия 15
- Кабардино-Балкарская Республика 17
- Карачаево-Черкесская Республика 25
- Республика Северная Осетия - Алания 12
- Чеченская Республика 23
- Ставропольский край 153
- Республика Башкортостан 66
- Республика Марий Эл 7
- Республика Мордовия 38
- Республика Татарстан 46
- Удмуртская Республика 49
- Республика Чувашия 28
- Пермский край 42
- Кировская область 11
- Нижегородская область 119
- Оренбургская область 110
- Пензенская область 101
- Самарская область 75
- Саратовская область 55
- Ульяновская область 211
- Курганская область 21
- Свердловская область 60
- Тюменская область 31
- Ханты-Мансийский АО 129
- Ямало-Ненецкий автономный округ 10
- Челябинская область 91
- Республика Алтай 16
- Республика Тыва 13
- Республика Хакасия 12
- Алтайский край 63
- Красноярский край 78
- Иркутская область 126
- Кемеровская область 151
- Новосибирская область 55
- Омская область 53
- Томская область 61
- Республика Бурятия 25
- Республика Саха (Якутия) 41
- Забайкальский край 8
- Камчатский край 9
- Приморский край 95
- Амурская область 19
- Магаданская область 23
- Хабаровский край 62
- Сахалинская область 51
- Еврейская автономная область 14
- Чукотский автономный округ 3
За весь период пандемии из стационаров России выписано 832747 выздоровевших