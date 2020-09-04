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04.09.2020 10:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 5110 случаев COVID-19 в 84 регионах

Текст: Любовь Проценко
За последние сутки в РФ выявлено 5110 случаев COVID-19 в 84 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 24,2% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам

  1. Москва 692
  2. Санкт-Петербург 193
  3. Московская область 164
  4. Нижегородская область 145
  5. Ростовская область 142
  6. Ставропольский край 132
  7. Свердловская область 123
  8. Самарская область 107
  9. Красноярский край 107
  10. Саратовская область 102
  11. Воронежская область 99
  12. Ульяновская область 98
  13. Волгоградская область 96
  14. Краснодарский край 92
  15. Оренбургская область 90
  16. Пензенская область 90
  17. Кемеровская область 90
  18. Республика Калмыкия 83
  19. Ханты-Мансийский АО 75
  20. Архангельская область 74
  21. Приморский край 74
  22. Республика Дагестан 73
  23. Мурманская область 70
  24. Иркутская область 70
  25. Кировская область 64
  26. Карачаево-Черкесская Республика 63
  27. Алтайский край 62
  28. Пермский край 60
  29. Хабаровский край 60
  30. Челябинская область 57
  31. Новосибирская область 56
  32. Республика Саха (Якутия) 52
  33. Томская область 51
  34. Сахалинская область 50
  35. Орловская область 49
  36. Удмуртская Республика 49
  37. Тюменская область 47
  38. Ямало-Ненецкий АО 47
  39. Республика Бурятия 47
  40. Омская область 46
  41. Белгородская область 40
  42. Ивановская область 40
  43. Ярославская область 40
  44. Республика Крым 40
  45. Забайкальский край 36
  46. Курская область 35
  47. Республика Коми 35
  48. Астраханская область 35
  49. Костромская область 34
  50. Вологодская область 33
  51. Ленинградская область 33
  52. Республика Ингушетия 33
  53. Брянская область 32
  54. Владимирская область 32
  55. Калужская область 32
  56. Липецкая область 32
  57. Рязанская область 32
  58. Республика Мордовия 31
  59. Кабардино-Балкарская Республика 30
  60. Республика Башкортостан 30
  61. Чувашская Республика 30
  62. Амурская область 29
  63. Магаданская область 28
  64. Тульская область 27
  65. Республика Татарстан 27
  66. Тамбовская область 26
  67. Псковская область 26
  68. Республика Хакасия 25
  69. Республика Северная Осетия 24
  70. Тверская область 23
  71. Республика Карелия 23
  72. Республика Тыва 23
  73. Новгородская область 22
  74. Республика Адыгея 21
  75. Курганская область 21
  76. Смоленская область 20
  77. Калининградская область 19
  78. Республика Алтай 19
  79. Республика Марий Эл 17
  80. Камчатский край 14
  81. Еврейская АО 9
  82. г. Севастополь 6
  83. Чеченская Республика 4
  84. Ненецкий автономный округ 1
Всего в России зарегистрировано 1 015 105 случаев (+0,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах


Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки

  1. Чукотский автономный округ 0%
  2. Московская область, Чеченская Республика 0,2%
  3. Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Тыва, Ненецкий автономный округ, Смоленская область, Тульская область 0,3%

За последние сутки подтвержден 121 летальный случай

  1. Владимирская область 1
  2. Воронежская область 1
  3. Ивановская область 1
  4. Липецкая область 1
  5. Московская область 5
  6. Рязанская область 1
  7. Тверская область 3
  8. Тульская область 2
  9. Москва 10
  10. Вологодская область 1
  11. Ленинградская область 2
  12. Мурманская область 2
  13. Санкт-Петербург 20
  14. Республика Адыгея 1
  15. Республика Крым 1
  16. Краснодарский край 2
  17. Астраханская область 2
  18. Волгоградская область 2
  19. Ростовская область 6
  20. Севастополь 1
  21. Республика Дагестан 1
  22. Карачаево-Черкесская Республика 2
  23. Чеченская Республика 1
  24. Ставропольский край 3
  25. Республика Чувашия 1
  26. Пермский край 2
  27. Нижегородская область 3
  28. Оренбургская область 4
  29. Пензенская область 1
  30. Самарская область 1
  31. Саратовская область 2
  32. Курганская область 1
  33. Свердловская область 4
  34. Ханты-Мансийский АО 2
  35. Ямало-Ненецкий автономный округ 1
  36. Алтайский край 2
  37. Красноярский край 6
  38. Иркутская область 2
  39. Кемеровская область 2
  40. Новосибирская область 4
  41. Омская область 4
  42. Томская область 2
  43. Республика Бурятия 1
  44. Республика Саха (Якутия) 1
  45. Забайкальский край 1
  46. Приморский край 2
За весь период по России умерло 17 649 человек

За сутки из стационаров выписано 5812 выздоровевших

  1. Белгородская область 58
  2. Брянская область 22
  3. Владимирская область 15
  4. Воронежская область 253
  5. Ивановская область 36
  6. Калужская область 37
  7. Костромская область 23
  8. Курская область 29
  9. Липецкая область 27
  10. Московская область 125
  11. Орловская область 48
  12. Рязанская область 21
  13. Смоленская область 53
  14. Тамбовская область 49
  15. Тверская область 30
  16. Тульская область 43
  17. Ярославская область 84
  18. Москва 1196
  19. Республика Карелия 46
  20. Республика Коми 53
  21. Архангельская область 46
  22. Вологодская область 50
  23. Калининградская область 20
  24. Ленинградская область 28
  25. Мурманская область 48
  26. Новгородская область 42
  27. Псковская область 23
  28. Санкт-Петербург 101
  29. Республика Адыгея 34
  30. Республика Калмыкия 23
  31. Республика Крым 57
  32. Краснодарский край 70
  33. Астраханская область 59
  34. Волгоградская область 296
  35. Ростовская область 95
  36. Севастополь 6
  37. Республика Дагестан 43
  38. Республика Ингушетия 15
  39. Кабардино-Балкарская Республика 17
  40. Карачаево-Черкесская Республика 25
  41. Республика Северная Осетия - Алания 12
  42. Чеченская Республика 23
  43. Ставропольский край 153
  44. Республика Башкортостан 66
  45. Республика Марий Эл 7
  46. Республика Мордовия 38
  47. Республика Татарстан 46
  48. Удмуртская Республика 49
  49. Республика Чувашия 28
  50. Пермский край 42
  51. Кировская область 11
  52. Нижегородская область 119
  53. Оренбургская область 110
  54. Пензенская область 101
  55. Самарская область 75
  56. Саратовская область 55
  57. Ульяновская область 211
  58. Курганская область 21
  59. Свердловская область 60
  60. Тюменская область 31
  61. Ханты-Мансийский АО 129
  62. Ямало-Ненецкий автономный округ 10
  63. Челябинская область 91
  64. Республика Алтай 16
  65. Республика Тыва 13
  66. Республика Хакасия 12
  67. Алтайский край 63
  68. Красноярский край 78
  69. Иркутская область 126
  70. Кемеровская область 151
  71. Новосибирская область 55
  72. Омская область 53
  73. Томская область 61
  74. Республика Бурятия 25
  75. Республика Саха (Якутия) 41
  76. Забайкальский край 8
  77. Камчатский край 9
  78. Приморский край 95
  79. Амурская область 19
  80. Магаданская область 23
  81. Хабаровский край 62
  82. Сахалинская область 51
  83. Еврейская автономная область 14
  84. Чукотский автономный округ 3
За весь период пандемии из стационаров России выписано 832747 выздоровевших
В регионах Общество Здоровье ДФО ПФО СЗФО СКФО СФО Пандемия коронавируса COVID-19

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