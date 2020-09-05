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05.09.2020 12:21
Рубрика: Культура

24 современных автора написали коллективный роман для подростков

Текст: Наталья Лебедева
24 современных писателя, 24 художника, одна книга - авантюрно-детективно-фантастический и драматический роман-буриме для подростков "#12 Война и мир в отдельно взятой школе" представили на Московской международной книжной ярмарке и пообещали, что скоро это уникальное коллективное произведение, пока доступное только в электронном формате, можно будет подержать в руках и даже пошуршать вполне реальными страницами.
Фото: Фото предоставлено организаторами проекта Роман - буриме. Фото: Фото предоставлено организаторами проекта Роман - буриме.
Фото: Фото предоставлено организаторами проекта Роман - буриме.

Во многом это стало возможным благодаря поддержке Российского государственной детской библиотеки и Ассоциации "Растим читателя".

Фото: Константин Завражин/РГ
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Авторы идеи и координаторы проекта честно признаются, что "украли" идею у Михаила Кольцова, который в 1927 году в журнале "Огонек" запустил коллективный роман "Большие пожары", в создании которого приняли участие главные "звезды" советской литературы: Александр Грин, Леонид Леонов, Исаак Бабель, Алексей Толстой, Михаил Зощенко, Вениамин Каверин и многие другие. В 2007 году книга была впервые издана с предисловием Дмитрия Быкова.

Так что никто особо не удивился, когда Дмитрию Быкову же предложили написать заключительную, 24-ую главу, подведя итог писательских стараний своих 23 коллег-предшественников. Финал Быкова кого-то удивил, кого-то заставил в буквальном смысле рыдать, а кто-то решительно настроился на то, чтобы высказать писателю в лицо, что он все сделал не так.

Вот так литературное хулиганство, веселая и увлекательная затея написать авантюрно-детективный роман для подростков превратилась в настоящую драму с лихо закрученными сюжетом, в котором соединилось все - мелодрама и комедия, детектив и триллер, мистика и фантастика, романтика и приключения. А разве могло быть иначе, когда за дело взялись такие разные и непохожие "детские" и "взрослые" авторы со своим языком, характером и литературными предпочтениями.

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
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Зачинателем выступил Денис Драгунский, который отважно перенес действие первой главы бессмертного романа "Война и мир" в Москву 21 века и вывел на сцену старшеклассников, чьи имена и фамилии созвучны тем, что носили герои Толстого. Его мысль по очереди подхватили и продолжили Игорь Малышев, Григорий Служитель, Эдуард Веркин, Нина Дашевская, Алексей Сальников, Елена Нестерина, Мария Ботева, Александр Феденко, Анастасия Строкина, Сергей Лукьяненко, Валерий Бочков, Александр Григоренко, Антон Соя, Артем Ляхович, Ильгар Сафат, Булат Ханов, Дарья Бобылева, Серафима Орлова, Владимир Березин, Евгений Сулес, Антонина Книппер, Николай Караев и Дмитрий Быков.

Как верно заметил автор 9-й главы Александр Феденко, получилась мозаика из 24 субъективных взглядов на героев, сюжет и даже на наше с вами время.

"Любопытно следить за тем, как автор одной главы дает пасы и маскирует крючочки и зацепки, а автор следующей или цепляется за них и развивает, или все отбрасывает и делает все по-своему", - поддержал соавтора Евгений Сулес, написавший 21-ю главу.

И тут же "получил" от читателей, которые искренне возмутились тем, что он сделал с двумя главными героями, заставив их страдать и ревновать.

Владимир Березин, которому досталась 20-я главу, сделал практически невозможное - вернул повествование романа к первоисточнику, к Толстому. Свою часть он писал, ориентируясь на своих учеников (Березин - не только писатель, но и школьный учитель - прим. ред.).

Фото: Александр Корольков/РГ
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"Я видел процесс чтения "в поле". Это было дело веселое, а без веселости, как известно, нельзя обойтись ни в детской, ни даже во взрослой литературе", - отметил он и добавил, что в идеале надо было всех 24 писателей запереть в одном пансионате на недельку, не забыв нанять сильного охранника, чтобы разнимал драки, и вот так дружно и весело, споря и воруя друг у друга рукописи они бы и написали идеальный коллективный роман.

Альтернативный финал к роману написали и те, для кого он, собственно, и задумывался, - подростки, финалисты Всероссийского литературного конкурса для школьников "Класс". Эти уверенные в себе и бесспорно талантливые будущие писатели показали взрослым, как должен заканчиваться настоящий подростковый роман.

Примирить всех попыталась Анастасия Строкина, которая довольно четко определила главную тему.

"Это роман о взаимодействии, о том, как молодые люди пытаются что-то вместе сделать. В какой-то момент кажется, что все напрасно и остались одни обломки, но жива надежда, а значит все еще может получится. Так же и писатели соединились, чтобы сказать что-то важное. И мы видим, как наше слово отзывается и в героях романа, и в других авторах, и в читателях", - отметила она.

Коллективный роман "#12 Война и мир в отдельно взятой школе" целиком можно прочитать на сайте "Хочу читать".

Культура Литература Московская международная книжная ярмарка

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