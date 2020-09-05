Белград готовится к проведению Дней Москвы

Сербская столица в конце октября в рамках празднования 76 годовщины ее освобождения от фашистских захватчиков проведет Дни Москвы. Об этом в субботу сообщил заместитель мэра Белграда Горан Весич.

"Имел честь и удовольствие принять посла Российской Федерации в Республике Сербии Александра Боцан-Харченко, - отметил политик. - Мы обсуждали сотрудничество между двумя столицами - Москвой и Белградом. Мы договорились, что ранее планировавшееся мероприятие - Дни Москвы в Белграде пройдет в последнюю неделю октября в рамках празднования 76 годовщины освобождения сербской столицы во время Второй мировой войны. Это предоставит нам возможность увидеть наших московских друзей, а также российских деятелей искусств, которые продемонстрируют свои таланты белградской публике".

Между тем 17 августа в рамках празднования 75-летия Великой Победы над фашизмом и 175-летия со дня основания Русского географического общества (РГО) представители Центра РГО в Сербии в населенном пункте Лештане в окрестностях сербской столицы восстановили памятник, посвященный героям Югославской и Красной армий, убитым в боях за освобождение Белграда.

Напомним, что 20 октября 1944 года, воинскими частями 57-й армии 3-го Украинского фронта и бойцами Народно-освободительной армии Югославии (НОАЮ) от фашистских захватчиков был освобожден Белград, имевший для Германии важнейшие стратегические значения на Балканах. Кровопролитные бои за город продолжались семь дней.

"Задача по освобождению Белграда была выполнена благодаря умелому взаимодействию войск Красной Армии и воинских частей Югославской армии, мастерству командиров и массовому героизму личного состава, - подчеркивается в недавно опубликованных материалах министерства обороны России. - Жители Белграда восторженно встречали освободителей от немецко-фашистских захватчиков и с негодованием рассказывали о страшных кровавых преступлениях немцев, которые они чинили в городе. За мужество и героизм, проявленные в сражениях, Приказом Верховного Главнокомандующего была объявлена благодарность войскам, участвовавшим в освобождении Белграда, а 20 октября 1944 года в 22 часа Москва от имени Родины салютовала 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий доблестным войскам 3-го Украинского фронта и НОАЮ, освободившим столицу Югославии".