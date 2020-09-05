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05.09.2020 10:58
Рубрика: В мире

ДНР уничтожит инженерные сооружения Украины у линии разграничения

Текст: Александр Саможнев

Глава ДНР Денис Пушилин отдал приказ об уничтожении инженерных сооружений украинской стороны у линии разграничения в районе населенного пункта Шумы, возведенных в нарушении договоренностей, сообщается на официальном сайте руководителя республики.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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По словам Пушилина, на минских переговорах и по каналам координационного механизма ДНР неоднократно указывала не необходимость закопать траншеи, вырытые после заключения соглашения о перемирии 22 июля 2020 года и не устраивать дальнейших провокаций.

В этой связи ДНР имеет полное право задействовать дополнительные меры и устранить указанные нарушения самостоятельно. Тем более что от Совместного центра контроля и координации прекращения огня (СЦКК) не получено документа об устранении нарушений или хотя бы ведется работа по их устранению.

Пушилин также отметил, что официальное уведомление об этом решении будет направлено представителями ДНР в контактную группу. Подробные координаты места проведения операции будут сообщены украинской стороне через СЦКК.

В этой связи Пушилин призвал украинскую сторону с 08:00 7 сентября 2020 года обеспечить отсутствие личного состава в указанном районе. Он также обратился к Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ с просьбой осуществить мониторинг данной операции в обозначенное время.

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