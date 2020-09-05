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05.09.2020 07:22
Рубрика: Спорт

Дубль Радулова помог "Далласу" выиграть серию у "Колорадо"

Текст: Максим Домчев
Правый нападающий Dallas Stars Александр Радулов. Фото: AP Photo / Mark Humphrey Правый нападающий Dallas Stars Александр Радулов. Фото: AP Photo / Mark Humphrey
Правый нападающий Dallas Stars Александр Радулов. Фото: AP Photo / Mark Humphrey

"Даллас" вышел в финал Западной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги, где сыграет с "Вегасом". Решающий седьмой матч между "звездами" и "лавинами" получился ярким и результативным.

Фото: AP
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Уже в дебюте матча российские легионеры команд Александр Радулов и Владислав Наместников обменялись голами. Второй гол в матче Радулов забил при счете 2:3, но и на этот раз тут же отличился Наместников. Основное время матча не выявило победителя, а в овертайме победу "Далласу" принес Йоэль Кивиранта, оформивший хет-трик.

В составе победителей голевой передачей отметился Денис Гурьянов, а голкипер команды Антон Худобин отразил 40 бросков. В финале Западной конференции "Даллас" встретится с "Вегасом", который в решающем седьмом матче переиграл "Ванкувер" - 3:0.

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