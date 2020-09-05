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05.09.2020 17:21
Рубрика: Культура

Фокин: Александринский театр станет многонациональным на новой сцене в Москве

Текст: Мария Сафина
Национальный драматический театр России - Александринский театр - готовится к строительству свой третьей сцены. Проект завершен, представлен на онлайн пресс-конференции, и в настоящее время находится на согласовании в Главгосэкспертизе России. В результате этого строительства первый государственный профессиональный русский драматический театр, в Петербурге ведущий свою историю с XVIII века, впервые получит сцену в Москве. Зачем это нужно, разбиралась "Российская газета".
Проект московской сцены Национального театра России. Фото: Предоставлено пресс-службой Александринского театра Проект московской сцены Национального театра России. Фото: Предоставлено пресс-службой Александринского театра
Проект московской сцены Национального театра России. Фото: Предоставлено пресс-службой Александринского театра

"Московская сцена предназначается в первую очередь для того, чтобы создать федеральный центр национальных театров России. Конечно, она даст возможность национальным театрам представить свои работы столичной публике, но это будет не просто гастрольная площадка, - говорит художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин. - Очень важно создать здесь условия для реализации совместных проектов ведущих театральных коллективов с национальными театрами. Такое взаимопроникновение позволит увеличить интерес к национальным театрам, и, надеюсь, сможет обогатить режиссуру самобытными театральными приемами, обогатить язык театра. Мы надеемся воплотить эту идею в ближайшем будущем".

Фото: Андрей Золотов - мл.
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Современный опыт строительства Александринский театр имеет успешный и даже уникальный. Это один из немногих, если не единственный российский театр, объекты которого сдаются по сметам и точно в срок. Но что еще важнее, эта уникальность в полной мере относится к дальнейшему художественному освоению пространства. Первый пример - завершенная в 2006 году научная реконструкция-реставрация исторической сцены театра, шедевра мировой архитектуры. Второй - высоко технологичный комплекс Новой сцены Александринского театра, открытой в 2013 году. Оба проекта имели в своей основе в первую очередь именно художественные, театральные задачи. Фундамент строительства сцены Александринского театра в Москве - это тоже новая большая художественная задача. Возможно, одна из самых амбициозных театральных задач последнего времени. И понять ее во всем объеме еще только предстоит не в теории, а на практике.

Своей московской площадки Александринский театр никогда не имел, даже в бытность Дирекции императорских театров. Русские драматические императорские театры - Александринцы в Петербурге и Малый театр в Москве - были разными художественными организмами.

Свое имя "Александринский" театр получил в XIX веке, тоже, так сказать, в ходе строительства ныне действующей исторической сцены, в честь императрицы Александры Фёдоровны. Но летопись свою ведет с XVIII века, от создания императрицей Елизаветой Петровной первой русской драматической императорской труппы. Со времени основания именно этот театр, по своей сути, и был Национальным театром России. И вот только теперь в XXI веке, эта функция национальной сцены оказалась выражена в новом официальном названии театра Национальный драматический театр России (Александринский театр). В этом названии зашифрована и идея строительства собственной сцены Александринского театра в Москве - это идея современного развития, взаимообогащения национального сценического искусства нашей многонациональной страны.

Построить строить сцену Национального драматического театра России - Александринского театра России в Москве планируется в Коломенском, на пересечении проспекта имени Андропова и Нагатинской улицы, в границах бетонной, девятиэтажной, с двумя подземными этажами коробки, изначально возведенной под строительство филиала МХТ им. Чехова.

Как объясняют в Александринском театре, в перспективе на этой сцене могут развиваться мировые совместные проекты, копродукции, творческие лаборатории, гастроли. Национальный театр будет открыт мировому, международному опыту. Именно для этого Александринскому театру нужно расширение на Москву, считают александринцы - если такой центр работает именно в столице - это своего рода знак уважения к участникам. Но что не менее важно, такой центр даже в рассуждении логистики проектов правильнее открывать в Москве. Хотя бы в силу географического положения действующей столицы, и потому, что это более мощный транспортный узел.

Дизайн-проект общественных пространств Московской сцены Национального драматического театра России (Александринского театра) представила на пресс-конференции в Александринке соучредитель архитектурного бюро UNK project Юлия Тряскина. В основе этой концепции - создание современного и многофункционального культурного пространства. Общая площадь здания театра составляет более 30 тысяч квадратных метров, главный зал вмещает 650 зрителей, малая сцена - 200. В комплекс театра войдут также медиастудия, гримерные, рекреационные зоны. Главный зал и сцена - трансформеры, малая сцена - black boх.

Предполагается, что конкурс на строительство может быть объявлен не позднее начала 2021 года, который станет юбилейным для Александринского театра: 30 августа 2021 года театру исполняется 265 лет. Что касается сроков реализации проекта, то на пресс-конференции прозвучал предположительно 2024 год.

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