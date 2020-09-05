Глава КНР: Никто не помешает великому возрождению китайской нации

Новости

Стало известно, когда пассажиры чаще ездят без билета 11:07
ДНР уничтожит инженерные сооружения Украины у линии разграничения 10:58
Собянин объявил о новом испытании вакцины от COVID-19 10:48
До аэропорта Пулково протянут ветку метро 10:47
Собянин: В дни пандемии москвичи проявили лучшие качества 10:37
Собянин поздравил Москву с Днем города 10:09
Немецкий бизнес оценил потери от приостановки "Северного потока-2" 09:44
В Москве от коронавируса вылечились еще 1312 пациентов 09:25
В мечети в Бангладеш 11 человек погибли из-за взрыва кондиционеров 09:05
В Чехии зафиксирован рекордный прирост инфицированных коронавирусом 08:24
Венесуэльские дипломаты в Бразилии стали "персонами нон грата" 08:15
Трамп озвучил сроки готовности американской вакцины от COVID-19 07:50
Москва отмечает День города 07:46
Дубль Радулова помог "Далласу" выиграть серию у "Колорадо" 07:22
Глава ФРС: Экономика США очень далека от восстановления 07:01
Скончалась бельгийская певица и актриса Анни Корди 06:26
Посол РФ в США ответил на обвинения Пентагона в развязывании гонки вооружений 06:10
В Японии остановят скоростные поезда из-за приближения нового тайфуна 05:59
Власти КНР обяжут пассажиров из США сдавать тест на COVID-19 05:49
Самая дорогая монета в мире выставлена на торги в США 05:19
В Иране более 200 человек пострадали при взрыве баллона с хлором 04:45
Мурашко сообщил о двукратном снижении числа пациентов с COVID-19 в больницах 04:17
В США заявили о росте числа нелегальных мигрантов на границе с Мексикой 04:00
Мэр Вашингтона пообещала Трампу усилить борьбу с беспорядками 03:28
В Германии заявили о неуязвимости России перед санкциями 02:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Что это было? Сергей Собянин - о некоторых итогах пандемии
Что это было? Сергей Собянин - о некоторых итогах пандемии
"Российская газета" приглашает на ММКЯ
"Российская газета" приглашает на ММКЯ
05.09.2020 10:30

Глава КНР: Никто не помешает великому возрождению китайской нации

Председатель КНР Си Цзиньпин выступил на симпозиуме, посвященном 75-й годовщине победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Мировой антифашистской войне. "История доказывает, что исторические шаги китайской нации к великому возрождению нельзя остановить", - цитирует главу КНР информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: AP Photo/Aung Shine Oo Фото: AP Photo/Aung Shine Oo
Фото: AP Photo/Aung Shine Oo

"Китайский народ никогда не согласится ни с одной попыткой кого-либо навязать свою волю Китаю посредством запугивания, изменить направление развития Китая и воспрепятствовать усилиям китайского народа в стремлении к лучшей жизни!" - подчеркнул в своей речи Си Цзиньпин.

Война сопротивления китайского народа японским захватчикам была самой продолжительной и масштабной национально-освободительной борьбой китайского народа против иностранных вторжений. За последние 75 лет Китай претерпел колоссальные изменения и создал всемирно известные достижения развития. Великое возрождение китайской нации имеет прекрасные перспективы.

В своем выступлении Си Цзиньпин отметил, что необходимо придерживаться руководства Коммунистической партии Китая, пути социализма с китайской спецификой, ориентироваться на интересы народа, придерживаться духа борьбы и неуклонно идти по пути мирного развития. Это не только важный стимул впечатляющих достижений развития Китая, но и руководство к действию на будущее.

Победа в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне оставила самое ценное наследие, а именно: международное сообщество достигло консенсуса ценить мир и отстаивать мир. "Придерживаться пути мирного развития" - таково твердое обещание, данное Китаем перед международным сообществом. Однако, из-за предрассудков некоторые политические силы внутри США фабрикуют ложную инфомацию для дискредитации Китая, пытаясь тем самым подорвать мир во всем мире. В ответ на это глава КНР в своем выступлении сказал: "Китайский народ никогда не позволит этому произойти". Китайский народ решительно скажет "нет" тем, кто пытается искажать реальность и совершать нападки на Компартию Китая, порочить доброе имя Китая и подрывать мирное развитие человечества.

"Мы отмечаем победу в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне, осуждаем жестокие действия агрессоров, не забываем об историческом опыте и уроках - все это мы делаем не для того, чтобы увековечить ненависть, а для того, чтобы пробудить у людей стремление к миру", - так Си Цзиньпин объяснил значение проведения юбилейного мероприятия.

Китай, как развивающаяся страна, будет и впредь справляться с различными рисками и вызовами, вместе с международным сообществом содействовать процессу создания сообщества единой судьбы человечества и бороться за вечный мир на планете.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

Главное сегодня

Посол РФ в США ответил на обвинения Пентагона в развязывании гонки вооружений
Собянин объявил о новом испытании вакцины от COVID-19
Минздрав прокомментировал публикацию Lancet о российской вакцине
Немецкий бизнес оценил потери от приостановки "Северного потока-2"
Порошенко и еще 42 человека попали под новые персональные санкции России