Глава КНР: Никто не помешает великому возрождению китайской нации

"Китайский народ никогда не согласится ни с одной попыткой кого-либо навязать свою волю Китаю посредством запугивания, изменить направление развития Китая и воспрепятствовать усилиям китайского народа в стремлении к лучшей жизни!" - подчеркнул в своей речи Си Цзиньпин.

Война сопротивления китайского народа японским захватчикам была самой продолжительной и масштабной национально-освободительной борьбой китайского народа против иностранных вторжений. За последние 75 лет Китай претерпел колоссальные изменения и создал всемирно известные достижения развития. Великое возрождение китайской нации имеет прекрасные перспективы.

В своем выступлении Си Цзиньпин отметил, что необходимо придерживаться руководства Коммунистической партии Китая, пути социализма с китайской спецификой, ориентироваться на интересы народа, придерживаться духа борьбы и неуклонно идти по пути мирного развития. Это не только важный стимул впечатляющих достижений развития Китая, но и руководство к действию на будущее.

Победа в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне оставила самое ценное наследие, а именно: международное сообщество достигло консенсуса ценить мир и отстаивать мир. "Придерживаться пути мирного развития" - таково твердое обещание, данное Китаем перед международным сообществом. Однако, из-за предрассудков некоторые политические силы внутри США фабрикуют ложную инфомацию для дискредитации Китая, пытаясь тем самым подорвать мир во всем мире. В ответ на это глава КНР в своем выступлении сказал: "Китайский народ никогда не позволит этому произойти". Китайский народ решительно скажет "нет" тем, кто пытается искажать реальность и совершать нападки на Компартию Китая, порочить доброе имя Китая и подрывать мирное развитие человечества.

"Мы отмечаем победу в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне, осуждаем жестокие действия агрессоров, не забываем об историческом опыте и уроках - все это мы делаем не для того, чтобы увековечить ненависть, а для того, чтобы пробудить у людей стремление к миру", - так Си Цзиньпин объяснил значение проведения юбилейного мероприятия.

Китай, как развивающаяся страна, будет и впредь справляться с различными рисками и вызовами, вместе с международным сообществом содействовать процессу создания сообщества единой судьбы человечества и бороться за вечный мир на планете.