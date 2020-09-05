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05.09.2020 05:00
Рубрика: Экономика

Как изменится энергетический рынок после пандемии

Текст: Сергей Тихонов
Говорить о конце эры углеводородов пока рано, для развивающихся экономик Индии, Китая, других стран азиатско-тихоокеанского региона (АТР) и Латинской Америки традиционная энергетика существенное подспорье для экономического роста, сказал в интервью "РГ" заместитель министра энергетики России Павел Сорокин.
Фото: : Егор Гуреев Фото: : Егор Гуреев
Фото: : Егор Гуреев

По его словам, в мире сейчас большое количество стран не дотягивают с точки зрения ВВП и доходов на душу населения до западных. Они заинтересованы в том, чтобы развиваться. И здесь встает вопрос экономической целесообразности, насколько эти страны готовы идти на поводу у мировых экономических лидеров и лишать себя дешевых энергоносителей в угоду альтернативным, более дорогим, вариантам.

Фото: iStock
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Кроме того, по мнению Сорокина, под альтернативную энергетику до сих пор еще полностью не создана инфраструктура. Нет системы накопителей, нет вариантов, как хранить энергию, полученную от возобновляемых источников.

Сейчас действуют факторы хайпа, политического популизма и, к сожалению, случаи полного искажения экономической реальности за счет нулевых налоговых ставок, что используются, в том числе и для финансирования ВИЭ в западном мире. Проекты, которые в реальной экономике просто не имели бы даже возможности на появление, живут и процветают. Этому способствует фактически безграничная доступность капитала по низким ставкам, что раздувает большое количество финансовых пузырей, которые на самом деле могут существовать длительное время, но в конечном итоге лопаться, особенно в периоды нестабильности, сказал Сорокин.

Полный текст интервью с Павлом Сорокиным читайте в ближайшем номере "РГ".

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