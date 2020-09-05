Китайский инвестор может взыскать с Украины 3,5 млрд долларов

Китайские инвесторы ведущего авиамоторного предприятия "Мотор Сич" оценили свой ущерб в 3,5 миллиарда долларов. Предприниматели объявили о намерении начать против государства Украина международный арбитраж, сообщают украинские СМИ.

Представитель китайской компании Skyrizon, которые еще в 2016 году приобрели 56 процентов акций ПАО "Мотор Сич", призвали Киев к диалогу. Соответствующая претензия уже подана в минюст Украины. В документе, который в юридической практике называется Notice of Investment Dispute, инвесторы фиксируют нарушение международных обязательств в рамках двустороннего соглашения о защите инвестиций.

Китайская сторона озабочена тем, что до настоящего времени инвесторы не могут управлять своим активом, поскольку на акции судом наложен арест по инициативе СБУ. При этом систематически нарушаются права всех акционеров предприятия, в том числе, не созываются общие собрания, не выплачиваются дивиденды. Владельцы акций лишены возможности влиять на действия менеджмента.

Тем временем показатели финансово-хозяйственной деятельности "Мотор Сич" ухудшаются. Предприятие теряет рынки, а продукция становится неконкурентоспособной по сравнению с двигателями иностранного производства. Это ставит под вопрос само существование предприятия в будущем.

По оценкам экспертов, результатом проволочек с украинской стороны является беспрецедентное давление на Киев со стороны Вашингтона. Американцы опасаются, что Китай обеспечит себя авиационными двигателями для тяжелых самолетов. С другой стороны, США не нужны конкуренты на рынке авиационного моторостроения.

Недавно, госсекретарь Майк Помпео лично звонил президенту Владимиру Зеленскому относительно "Мотор Сич". "Госсекретарь Помпео выразил обеспокоенность США по поводу пагубных инвестиций КНР в Украину, включая усилия Пекина по приобретению производителя двигателей "Мотор Сич", - говорится в сообщении ведомства.