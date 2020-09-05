Матвиенко: Новый формат работы Госсовета помог восстановить дееспособность власти

Государственный совет России в нынешнем формате позволил преодолеть кризис девяностых и восстановить дееспособность власти, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Девяностые годы прошли под знаком кризиса российского федерализма", - отметила она в интервью для фильма Сергея Брилева "Непременный Госсовет" на телеканале "Россия 24".

Создание Госсовета в новом формате в 2000 году "позволило преодолеть кризис, укрепить федеративные основы российской государственности, восстановить дееспособность власти", считает глава Совфеда.

Она также отметила, что в последние этот орган стал ближе к людям. "Сам формат заседаний серьезно изменился, много дискуссий, круглых столов в реальных условиях, что называется, на земле. Это, мне кажется, хорошо. Это очень полезная, нужная практика. Главное - деятельность Госсовета ощущают в субъектах РФ", - добавила Валентина Матвиенко.