МиГ-31 перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем

Российский истребитель-перехватчик МиГ-31 сопроводил над Баренцевым морем самолет ВВС Норвегии, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

Воздушная цель, которая приближалась к российской границе, была обнаружена российскими средствами контроля воздушного пространства.

Для опознавания цели в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота. Цель была идентифицирована как самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВВС Норвегии.

После того как норвежский самолет повернул в сторону от границы РФ, российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.