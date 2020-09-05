Мишустин выделил допсредства на бесплатные лекарства и льготное питание

Ранее кабинет министров повысил сумму, на которую льготники могут получать лекарства, питание и медицинские изделия, до 886,4 рубля на одного человека в месяц. Это решение увеличило бюджетные расходы на социальную помощь в 2020 году более чем на 988 миллионов рублей.