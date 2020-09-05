Митрополит Иларион считает неудачной затеей гибрид военной формы и рясы

Специальный гибрид военной формы и богослужебного облачения для войсковых священников - неудачная идея, считает глава Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС), митрополит Волоколамский Иларион. В боевых условиях священнослужители могут переодеваться в обычную униформу военных, считает он.

- Я не поддерживаю такое облачение для священников, я думаю, что у священников при исполнении ими их прямых служебных обязанностей есть то облачение, которое сформировалось в течение веков, - цитирует слова митрополита агентство ТАСС. - И священнослужители в армии, когда они занимаются пастырским окормлением военнослужащих, они, конечно, должны носить свою форму, а не какой-то гибрид военной формы с церковной священнической рясой. Создание некоего гибрида военной формы и священнической одежды мне представляется крайне неудачной затеей.

Митрополит Иларион считает, что на поле боя священнослужителю будет крайне сложно исполнять свои обязанности, например, оказывать помощь раненым - в рясе.

- Наверное, для таких ситуаций можно будет предусмотреть возможность для священнослужителя переодеваться в военную форму, - уточнил митрополит Иларион.

Причиной комментария архиерея стали публикации в СМИ, что на форуме "Армия-2020" представили камуфляжные полевые облачения для священников в армии и церковные свечи цвета хаки. При этом показ никак не был согласован с церковью.