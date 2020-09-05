Московская филармония открыла сезон выступлениями пианиста Люки Дебарга

Новый сезон Московской филармонии, несмотря на закрытые из-за пандемии границы с ЕС, начался с выступлений французского пианиста Люки Дебарга. Музыкант играет три концерта в филармонических залах - имени Сергея Рахманинова в "Филармонии-2" и в Зале Чайковского. В двух первых программах Дебарг выступает с Симфоническим оркестром Московской филармонии под управлением Юрия Симонова, третий концерт - сольный, составленный из собственных сочинений пианиста, а также из произведений Скарлатти, Баха и Стефана Дельпласа. Люка Дебарг рассказал "РГ" о музыкальной жизни во Франции, музыкальном карантине и программах, которые он исполняет:

Вы - первый иностранный музыкант, приехавший в Москву после пика пандемии. Как вам удалось пересечь закрытые границы с Россией?

Люка Дебарг: Конечно, я столкнулся с некоторыми формальностями, но этим занималось мое агентство: оно связалось с Московской филармонией, и я получил разрешение на въезд. Эмоционально же, пока пандемия еще не до конца побеждена, невозможно чувствовать себя в полной безопасности, когда я нахожусь в сотнях километров от дома. Но я как будто ощущаю себя ближе к своим предкам - пианистам, которые в начале прошлого столетия переплывали океаны, чтобы дать концерт на другом конце света.

Чем Вы занимались в длительное карантинное время?

Люка Дебарг: Карантин я провел в своем доме за городом. Там у меня электронное фортепиано, поэтому я занимался даже меньше, чем обычно. Но у меня появилась возможность делать то, на что в условиях сложного концертного графика времени остается крайне мало: я сочинял музыку, изучал гармонию, много читал. В такие времена всегда начинаешь смотреть на жизнь под другим углом.

Когда ты существуешь в режиме постоянных гастролей и разучивания программ, остается очень мало времени на внутренние переживания, на осознание своего места в жизни. И если у меня появляется свободное время, я всегда стремлюсь посвятить себя общению с друзьями и созданию семьи. Искусство не заменяет жизнь, и у каждого артиста, помимо его любви к искусству, есть и другие, общечеловеческие интересы и желания. И все же спустя несколько месяцев карантина мне стало не хватать живых выступлений: как исполнителю мне необходимо поддерживать контакт с публикой.

Сейчас, когда весь мир постепенно возвращается к обычной жизни, как обстоит дело с концертной жизнью во Франции?

Люка Дебарг: Во Франции этим летом лишь некоторые музыкальные фестивали смогли состояться - в основном в формате open-air, а на концертах строго соблюдались меры безопасности и социальной дистанции. Большинство же запланированных фестивалей были полностью отменены. По культурной жизни пандемия ударила, пожалуй, больше, чем по любой другой сфере: финансовая ситуация просто катастрофическая, некоторые учреждения и агентства оказались на грани банкротства. Мы все еще ждем полноценной реакции от государства, но, к сожалению, культура на данный момент вовсе не является приоритетной областью. Это можно понять: сейчас все меры направлены на здравоохранение и улучшение экономики. Но я верю, что и искусство не останется без помощи. Ведь, несмотря на существование интернета и передовых технологий, ничего не может заменить человеку поход на концерт или спектакль и ощущение живого звука.

Что вы выбирали для московских концертов, которые стали для вас первыми после пандемии?

Люка Дебарг: Первые две программы я должен был играть в Москве еще в апреле, но концерты тогда не состоялись. Я играю Второй концерт Прокофьева - впервые в Москве: до этого я выступал с ним только в Санкт-Петербурге. Это одно из моих любимых сочинений, и, хотя в нем очень много чисто технических сложностей, для меня его основная трудность в том, чтобы найти оригинальный подход к интерпретации. Прокофьевская звукопись полна контрастов: с одной стороны, композитор выразил в ней глубокую скорбь по поводу кончины своего близкого друга Максимилиана Шмидтгофа, которому и посвящен концерт; с другой стороны, в музыке прослушиваются характерные для Прокофьева таинственно-сказочные мотивы, как будто вдохновленные гением Гоголя. И эти два столь разных настроения существуют вместе, переходя друг в друга. Многие пианисты выбирают это сочинение для конкурсов, желая поразить жюри чистой виртуозностью: мне этот подход кажется неправильным, он разрушает всю поэзию этой музыки.

Идея программы сольного концерта под названием "Вокруг Скарлатти" изначально принадлежит музыкальному продюсеру Рене Мартену, руководителю известного фортепианного фестиваля в Ла-Рок-д'Антероне. Мы решили выбрать произведения, как-либо связанные с музыкой Скарлатти, и в итоге остановились на том, чтобы начинать и заканчивать программу произведениями Баха - современника и ровесника великого итальянца. В центр программы мы поставили пять сонат Скарлатти, две моих пьесы и несколько произведений моего друга Стефана Дельпласа - современного французского композитора. Получился временной мост длиной более чем в триста лет. Надо сказать, что концепция моих собственных сочинений в чем-то близка творчеству Скарлатти: в них главное место занимают именно музыкальные идеи, а фортепиано предназначено исключительно для их выражения. Если взять произведения Шопена, Листа, Рахманинова, то там царят именно возможности инструмента и личность конкретного исполнителя. Мой подход более абстрактный. Поэтому моя задумка состоит в том, чтобы вся программа концерта прозвучала без аплодисментов между номерами: я хочу, чтобы зрители сосредоточились не на исполнении, а исключительно на музыкальной информации.

Когда вы планируете свои следующие концерты в России?

Люка Дебарг: В России ко мне впервые пришло признание, когда я завоевал четвертую премию на Конкурсе Чайковского: именно конкурс открыл мне путь в профессиональную жизнь и позволил поделиться с широкой публикой моим творчеством, которое до этого не покидало пределов моей комнаты и классов консерватории. Для меня важно приезжать в Россию, исполнять здесь самые разные программы, экспериментировать с репертуаром, в том числе редким, делиться с русской публикой редким репертуаром, например, музыкой Метнера, редкими сочинениями Скрябина. Многое есть в планах и многое хочется воплотить. Надеюсь, что ситуация в итоге придет в норму и мы сможем вернуться к полноценной жизни.

Справка "РГ"

Люка Дебарг начал профессиональные занятия музыкой в 20 лет и окончил Парижскую высшую школу музыки им. Альфреда Корто по классу фортепиано Рены Шерешевской, выпускницы Московской консерватории. Известность к пианисту пришла в 2015 году, когда он стал лауреатом и "сенсацией" XV Конкурса Чайковского в Москве. Большое место в его творчестве занимает русский репертуар: сочинения Скрябина, Прокофьева, Метнера, Рославца, Рахманинова, Чайковского. Дебарг также исполняет джаз, пишет музыку.