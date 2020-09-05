На полигоне Брестский наградили победителей "АрМИ-2020"

То, что в родном доме и стены помогают добиться победы, в очередной раз убедились белорусские участники "Армейских международных игр-2020", которые финишировали 5 сентября на полигоне Брестский.

Торжественная церемония закрытия конкурсов "Уверенный прием", "Снайперский рубеж" и "Полярная звезда" состоялось в субботу награждением победителей и призеров этих состязаний, сообщили в военном ведомстве Беларуси.

Первое место в конкурсе "Уверенный прием" заняла команда Вооруженных Сил Беларуси, второе - Вооруженных сил России, а третье - ВС Вьетнама, констатируют местные порталы. Кстати, и в конкурсе "Полярная звезда" первое место досталось команде из РБ, которую наградили переходящим кубком. Вторую ступень пьедестала заняли их партнеры по Союзному государству. Более того, и по результатам всех этапов конкурса "Снайперский рубеж" лучшими вновь были признаны стрелки из Синеокой. Второе место на пьедестале заняли представители Узбекистана, а третье - россияне.

А вот по итогам такового биатлона сборная России признана чемпионом "АРМИ-2020", показав в эстафете рекордное время. Второе место - у сборной Китая, а третье - у сборной Беларуси. Следует добавить, что российские военнослужащие стали победителями и в конкурсе "Чистое небо", "Конный марафон" и "Военное ралли".

Как известно, в "АрМИ-2020" в год 75-летия Великой Победы принимали участие военнослужащие из 28 стран. Конкурсы были проведены в течение двух недель на территории России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Ирана, Казахстана, Шри-Ланки и Узбекистана. В них состязались более 200 команд, в состав которых вошли около пять тысяч военнослужащих.