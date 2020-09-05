Немецкий бизнес оценил потери от приостановки "Северного потока-2"

Приостановка строительства газопровода "Северный поток-2" может стоить европейским компаниям миллиардов евро. Отказ от завершения проекта обернется также потерей рабочих мест, особенно в восточной части Германии, заявил председатель Восточного комитета немецкой экономики Оливер Гермес телеканалу ARD.

Глава ВК считает сомнительной попытку оспорить соглашение о строительстве задним числом. По его словам, это будет означать, что любой бизнес-проект можно приостановить "в зависимости от политической конъюнктуры".

Со своей стороны, глава немецкого газового объединения Zukunft Erdgas Тимм Келер указал, что приостановка "Северного потока-2" будет "стоить больших денег". "В случае остановки строительства придется списать вложения в размере восьми миллиардов евро", - отметил предприниматель. Кроме того, потребители газа должны будут оплатить расходы в размере четырех миллиардов евро на строительство соединительных трубопроводов, которые впоследствии не будут использоваться. Приостановка проекта приведет к заметному росту цен на газ в Евросоюзе из-за сокращения поставок.