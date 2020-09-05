Онколог объяснила, какие симптомы требуют срочного обращения к врачу

Риск развития рака прямой кишки - одного из самых распространенных видов онкологии - повышается с возрастом и чаще встречается у людей старше 50 лет. Поэтому рекомендуется всем к 45 годам посетить проктолога и пройти минимальные обследования. О методах исследования, которые обычно назначают пациентам, и симптомах, которые, несмотря на возраст, требуют срочного обращения к специалисту, рассказала врач-онколог и проктолог Елена Смирнова в своем Instagram.

- Среди симптомов, причину которых необходимо сразу же выяснить, можно выделить изменения характера стула или частые ложные позывы к дефекации, повторяющиеся болевые приступы в животе, вздутие живота, стул с примесью крови, общие симптомы, такие как снижение работоспособности, или снижение массы тела, - объяснила доктор.

Самый простой и основной метод обследования - пальцевое ректальное исследование. Еще один метод - ректоскопия - позволяет осмотреть прямую кишку до ректосигмоидного угла.

После осмотра врач, с учетом состояния и жалоб пациента, может назначить колоноскопию (самый информативный метод, когда можно осмотреть всю толстую кишку, взять материал на биопсию и удалить полипы), УЗИ прямой кишки, компьютерную томографию или МРТ, пояснила врач.