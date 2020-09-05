Онлайн-экспозиция о городском хозяйстве Москвы открылась в День города

Столица в первые выходные сентября отмечает свое 873-летие. Комплекс городского хозяйства Москвы запустил онлайн-экспозицию о работе городских служб. Как рассказали "РГ" в пресс-службе комплекса, экспозиция станет частью программы "Музейная Москва".

Каждый день более 600 000 специалистов столичного комплекса городского хозяйства заботятся о комфорте и безопасности жителей столицы. Этот проект - благодарность всем представителям сферы и способ рассказать горожанам о работе такого сложного механизма, как город.

Онлайн-музей будет открыт всю следующую неделю.

Как рассказали в пресс-службе, за семь дней на официальных страницах департаментов и подведомственных учреждений комплекса городского хозяйства в социальных сетях "Вконтакте", Facebook и Instagram расскажут о самых интересных и важных событиях и проектах года, знаковых объектах и результатах работы.

Например, москвичи узнают о запуске уникального коллектора "Пресня", который проходит под руслом Москвы-реки на глубине почти 20 метров. А также о работе подстанции "Хованская" - крупнейшем питающем центре ТиНАО. Интересные истории подготовлены о технологиях капитального ремонта мостов и модернизации объектов водоснабжения и водоотведения. А также речь пойдет о профилактике горелки Вечного огня и многом другом. Жителям напомнят об открывшихся онлайн-каталогах, которые помогают бездомным животным обрести новую семью. А также новом интернет-проекте "Красная книга Москвы".

Публикации об экспонатах онлайн-выставки ищите в социальных сетях под хештегом #МузейКГХ.

Напомним адреса в соцсетях "Музей КГХ":

https://vk.com/wall-151870667_2185

https://www.facebook.com/infocentrkgh/posts/3067519476707962/

https://www.instagram.com/p/CEv-F2wFeDN/