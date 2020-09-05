Первая свадьба состоялась на Северном речном вокзале

В День города на Северном речном вокзале московский ЗАГС провел торжественную церемонию регистрации брака. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления ЗАГС.

По данным пресс-службы, День города - традиционно популярный день для регистрации свадьбы. В день открытия обновленного Северного речного вокзала прошла тематическая регистрация брака. После церемонии молодые смогли погулять по обновленному причалу для водного транспорта, а уникальное городское пространство с парком и прогулочными набережными помогло создать особую атмосферу. Как пояснили в пресс-службе, жених имеет прямое отношение к восстановлению этого культурного объекта: он занимался его реставрацией и благоустройством.

Напомним, что в День города ЗАГС Москвы подготовил для молодых особые поздравления и акции. Так, помимо марша Мендельсона, пара могла послушать гимн Москвы. В 10 отделах молодожены и гости могли запечатлеть церемонию бракосочетания и моментально распечатать фотографию. Сделать особенные кадры с символикой Дня города можно было во Дворце бракосочетания №1, Медведковском, Таганском, Шипиловском, Чертановском, Бабушкинском, Измайловском, Зеленоградском, Царицынском, а также Хорошевском отделах ЗАГС - там было запланировано максимальное количество браков.