Гигантские "пьяные" осы атаковали жителей Великобритании

Жителей Великобритании предупредили о нашествии гигантских немецких "пьяных" ос, которые отличаются агрессивностью. Об этом пишет издание Daily Star, отмечая, что насекомые могут атаковать людей без причины.

По данным экспертов, появление ос связано с очень теплым летним сезоном. Их также привлекло обилие забродивших фруктов, сообщает РИА Новости. Англичан призывают остерегаться этих насекомых, особенно во время пикников.

Укусы этого вида более болезненны, чем укусы обычных ос. При встрече с насекомыми важно не размахивать руками, иначе это может спровоцировать агрессию.