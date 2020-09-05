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05.09.2020 02:26
Рубрика: В мире

Гигантские "пьяные" осы атаковали жителей Великобритании

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Жителей Великобритании предупредили о нашествии гигантских немецких "пьяных" ос, которые отличаются агрессивностью. Об этом пишет издание Daily Star, отмечая, что насекомые могут атаковать людей без причины.

Фото: George Poinar Jr / bioone.org
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По данным экспертов, появление ос связано с очень теплым летним сезоном. Их также привлекло обилие забродивших фруктов, сообщает РИА Новости. Англичан призывают остерегаться этих насекомых, особенно во время пикников.

Укусы этого вида более болезненны, чем укусы обычных ос. При встрече с насекомыми важно не размахивать руками, иначе это может спровоцировать агрессию.

В мире Европа Великобритания

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