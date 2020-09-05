Полное восстановление спроса на нефть займет 2-3 года

Новости

Стало известно, когда пассажиры чаще ездят без билета 11:07
ДНР уничтожит инженерные сооружения Украины у линии разграничения 10:58
Собянин объявил о новом испытании вакцины от COVID-19 10:48
До аэропорта Пулково протянут ветку метро 10:47
Собянин: В дни пандемии москвичи проявили лучшие качества 10:37
Собянин поздравил Москву с Днем города 10:09
Немецкий бизнес оценил потери от приостановки "Северного потока-2" 09:44
В Москве от коронавируса вылечились еще 1312 пациентов 09:25
В мечети в Бангладеш 11 человек погибли из-за взрыва кондиционеров 09:05
В Чехии зафиксирован рекордный прирост инфицированных коронавирусом 08:24
Венесуэльские дипломаты в Бразилии стали "персонами нон грата" 08:15
Трамп озвучил сроки готовности американской вакцины от COVID-19 07:50
Москва отмечает День города 07:46
Дубль Радулова помог "Далласу" выиграть серию у "Колорадо" 07:22
Глава ФРС: Экономика США очень далека от восстановления 07:01
Скончалась бельгийская певица и актриса Анни Корди 06:26
Посол РФ в США ответил на обвинения Пентагона в развязывании гонки вооружений 06:10
В Японии остановят скоростные поезда из-за приближения нового тайфуна 05:59
Власти КНР обяжут пассажиров из США сдавать тест на COVID-19 05:49
Самая дорогая монета в мире выставлена на торги в США 05:19
В Иране более 200 человек пострадали при взрыве баллона с хлором 04:45
Мурашко сообщил о двукратном снижении числа пациентов с COVID-19 в больницах 04:17
В США заявили о росте числа нелегальных мигрантов на границе с Мексикой 04:00
Мэр Вашингтона пообещала Трампу усилить борьбу с беспорядками 03:28
В Германии заявили о неуязвимости России перед санкциями 02:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Что это было? Сергей Собянин - о некоторых итогах пандемии
Что это было? Сергей Собянин - о некоторых итогах пандемии
"Российская газета" приглашает на ММКЯ
"Российская газета" приглашает на ММКЯ
05.09.2020 11:00
Рубрика: Экономика

Полное восстановление спроса на нефть займет 2-3 года

Текст: Сергей Тихонов
До уровня потребления 2018-2019 годов рынок восстановится в течение 2-3 лет. В Минэнерго ожидали, что до 90-95% от докризисных показателей он восстановится достаточно быстро, а дальше процесс замедлится. Об этом рассказал в интервью "РГ" заместитель министра энергетики России Павел Сорокин.
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

По мнению Сорокина, туристический поток и обычные гражданские перелеты с течением времени вернутся в норму. Это составит как раз 1-3 млн баррелей в сутки спроса на нефть, которые будут восстанавливаться долго. Условием для этого является рост мировой экономики, и увеличение потребления в азиатских, а также латиноамериканских странах.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
В 2022 году Россия сможет выйти на докризисные уровни добычи нефти

При этом по словам замглавы Минэнерго, все равно упадет объем бизнес-путешествий, деловых очных встреч и переговоров, командировок, а в западных странах - даже поездок на работу на личном автотранспорте, что будет тормозить восстановление спроса на нефть и нефтепродукты.

Полный текст интервью с Павлом Сорокиным читайте в ближайшем номере "РГ".

Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Минэнерго

Главное сегодня

Посол РФ в США ответил на обвинения Пентагона в развязывании гонки вооружений
Собянин объявил о новом испытании вакцины от COVID-19
Минздрав прокомментировал публикацию Lancet о российской вакцине
Немецкий бизнес оценил потери от приостановки "Северного потока-2"
Порошенко и еще 42 человека попали под новые персональные санкции России
Законы сентября затронут школьников, студентов, должников и льготников
Аналитики прокомментировали слухи о росте цен в сентябре