Полное восстановление спроса на нефть займет 2-3 года

До уровня потребления 2018-2019 годов рынок восстановится в течение 2-3 лет. В Минэнерго ожидали, что до 90-95% от докризисных показателей он восстановится достаточно быстро, а дальше процесс замедлится. Об этом рассказал в интервью "РГ" заместитель министра энергетики России Павел Сорокин.

По мнению Сорокина, туристический поток и обычные гражданские перелеты с течением времени вернутся в норму. Это составит как раз 1-3 млн баррелей в сутки спроса на нефть, которые будут восстанавливаться долго. Условием для этого является рост мировой экономики, и увеличение потребления в азиатских, а также латиноамериканских странах.

При этом по словам замглавы Минэнерго, все равно упадет объем бизнес-путешествий, деловых очных встреч и переговоров, командировок, а в западных странах - даже поездок на работу на личном автотранспорте, что будет тормозить восстановление спроса на нефть и нефтепродукты.

Полный текст интервью с Павлом Сорокиным читайте в ближайшем номере "РГ".