Правительство Италии выступило против возвращения болельщиков на стадионы

Правительство Италии выступило против возвращения футбольных болельщиков на стадионы на фоне вспышки COVID-19 на Апеннинах в последние недели. В настоящее время этот вопрос не стоит на повестке дня, пояснили в итальянском правительстве.

Как заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте в субботу в Риме, присутствие на стадионе похоже на демонстрацию с участием большого количества людей, которые сталкиваются друг с друг другом на входе и выходе. "Я думаю, что открытие стадионов в настоящее время было бы совершенно неуместным", - отметил итальянский премьер.

Сезон итальянской серии А начнется 19 сентября. По решению руководства итальянской футбольной лиги, все матчи должны проводиться без болельщиков, несмотря на желание клубов снова видеть зрителей на стадионах. В Италии в ближайшее время закончится срок действия ограничительных мер на время пандемии, однако министерство здравоохранения страны выразило намерение продлить их.