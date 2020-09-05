Радикалы заблокировали типографии британских газет

Радикальные экологи заблокировали типографии многих британских газет. Активисты считают, что пресса недостаточно уделяет внимания "климатической и экологической чрезвычайной ситуации". Полиция провела многочисленные задержания, сообщает телеканал Euronews.

Более сотни протестующих блокировали подъездные дороги и привязали себя к воротам типографии Newsprinters в Броксборне в графстве Хартфордшир. Они также закрыли доступ к издательству недалеко от Ливерпуля.

В результате были затронуты поставки читателям многих национальных газет, в том числе The Times, Daily Mail, Daily Telegraph и Financial Times. Газетчикам пришлось срочно использовать другие возможности.

В типографии раскритиковали действия активистов. Сотрудники, водители, оптовики и СМИ столкнулись с задержками и финансовыми санкциями, отметила администрация.

"Сегодня утром люди по всей стране не смогли читать свою газету из-за атаки так называемых "восставших". Нападение на нашу независимую прессу, общество и демократию неприемлемо", - заявила глава МВД Прити Пател. По ее словам, полиция задержала более тридцати зачинщиков беспорядков.

Экологическая группа под названием "Восстание против вымирания" (Extinct Rebellion), в свою очередь, выступила с заявлением. В нем говорится, что пять миллиардеров контролирует 70 процентов британской прессы. Корпорации манипулируют правдой в угоду своим политическим и личным интересам.