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05.09.2020 21:08
Рубрика: В мире

Радикалы заблокировали типографии британских газет

Текст: Александр Саможнев

Радикальные экологи заблокировали типографии многих британских газет. Активисты считают, что пресса недостаточно уделяет внимания "климатической и экологической чрезвычайной ситуации". Полиция провела многочисленные задержания, сообщает телеканал Euronews.

Фото: AP Photo/Jae C. Hong
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Более сотни протестующих блокировали подъездные дороги и привязали себя к воротам типографии Newsprinters в Броксборне в графстве Хартфордшир. Они также закрыли доступ к издательству недалеко от Ливерпуля.

В результате были затронуты поставки читателям многих национальных газет, в том числе The Times, Daily Mail, Daily Telegraph и Financial Times. Газетчикам пришлось срочно использовать другие возможности.

В типографии раскритиковали действия активистов. Сотрудники, водители, оптовики и СМИ столкнулись с задержками и финансовыми санкциями, отметила администрация.

"Сегодня утром люди по всей стране не смогли читать свою газету из-за атаки так называемых "восставших". Нападение на нашу независимую прессу, общество и демократию неприемлемо", - заявила глава МВД Прити Пател. По ее словам, полиция задержала более тридцати зачинщиков беспорядков.

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Экологическая группа под названием "Восстание против вымирания" (Extinct Rebellion), в свою очередь, выступила с заявлением. В нем говорится, что пять миллиардеров контролирует 70 процентов британской прессы. Корпорации манипулируют правдой в угоду своим политическим и личным интересам.

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