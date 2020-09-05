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05.09.2020 07:46
Рубрика: Общество

Москва отмечает День города

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

В эти выходные Москва отмечает День города. Столице исполнилось 873 года. Из-за продолжающейся пандемии было решено отказаться от массовых гуляний, но праздник все равно состоится.

Фото: Александр Корольков/РГ
Когда в Москву придет "бабье лето"

Музеи и парки подготовили свои программы, бесплатные мероприятия для гостей любых возрастов. Полную программу можно посмотреть на портале mos.ru.

Значительная часть мероприятий будет посвящена истории города. Например, в "Коломенском" реконструкторы воссоздадут Москву XVI-XVII веков. В "Печатниках" свою площадку откроют археологи, там можно будет поучаствовать в импровизированных раскопках и узнать, какие артефакты находят в столице. Ландшафтный парк "Митино" перенесет нас во времена Первой мировой войны: мы увидим, как работают сестры милосердия в санитарных вагонах.

Мероприятия будут проходить в субботу и воскресенье с 10.00 до 22.00.

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