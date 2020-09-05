Путин оценил работу московских властей в пандемию

"Москвичи уже не раз доказали, что способны решать самые сложные задачи. Так было и в сложный период эпидемии. Наша столица первой в стране - мы все это хорошо знаем - столкнулась с этой опасной и тогда еще абсолютно неизвестной угрозой. И здесь вместе с федеральными органами власти за крайне короткий срок было организовано все необходимое для профилактики и лечения больных, для обеспечения жизнеспособности города и, что самое главное, безопасности людей, москвичей", - подчеркнул Владимир Путин.

Все службы действовали грамотно, быстро, слаженно и в целом эффективно, оценил президент. "А сделать это в таком огромном, многомиллионном мегаполисе было непросто. Мы видели, как сложно приходилось столицам других стран. Но Москва смогла!" - сказал он. Люди, конечно, по-разному относились к ограничениям, но в целом москвичи проявили высокую сознательность и сплоченность, дисциплину. И этот опыт был крайне важен и в высшей степени востребован во всей стране, заметил Путин.

Столица, оказавшись в эпицентре эпидемии, не только достойно прошла через этот трудный, ответственный период, но и многое сделала для поддержки других регионов, а мэр возглавил рабочую группу Госсовета, подчеркнул Владимир Путин и поблагодарил Сергея Собянина.