Путин поздравил москвичей с Днем города

После испытаний эпидемии Москва уверенно возвращает свой привычный мощный ритм жизни и ритм развития, заявил президент на торжественном мероприятии в концертном зале "Зарядье", посвященном празднованию 873-й годовщины основания Москвы.

День города в этом году, к сожалению, отмечается без грандиозных и традиционных массовых мероприятий, констатировал глава государства.

Владимир Путин уверен, что москвичи и гости столицы относятся к этому с пониманием, и "вынужденные ограничения, которые нам пока необходимо соблюдать, нисколько не умаляют огромного значения этого праздника не только для Москвы и ее жителей, но и для всей нашей страны". Ведь сама российская государственность неразрывно связана с Москвой.

"Москва - один из крупнейших мегаполисов мира, причем поражающий своей величавой и одновременно теплой красотой. Он притягателен как современный, динамичный город, наполненный энергетикой новых идей и интересных, прорывных решений", - заметил глава государства. Они воплощаются в конкретные дела и достижения и с каждым годом преображают город.

Сейчас столица после испытаний эпидемии уверенно возвращает свой привычный мощный ритм жизни и ритм развития. Заработали все предприятия, ни на один день не прекращалось строительство метро, возводятся дома и дороги. "Все более масштабно разворачивается программа реновации, к которой, я знаю, по-разному люди относились, с некоторым недоверием иногда, но работа идет, и, я уверен, подавляющее большинство тех, кто принимает в этом участие, довольны результатом", - заметил президент.

На докризисные обороты постепенно выходит малый и средний бизнес, начались занятия в школах и вузах. Все постепенно возвращается в нормальный ритм работы, оценил Путин.