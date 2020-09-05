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05.09.2020 13:30
Рубрика: Власть

Путин поздравил москвичей с Днем города

Текст: Кира Латухина
После испытаний эпидемии Москва уверенно возвращает свой привычный мощный ритм жизни и ритм развития, заявил президент на торжественном мероприятии в концертном зале "Зарядье", посвященном празднованию 873-й годовщины основания Москвы.

День города в этом году, к сожалению, отмечается без грандиозных и традиционных массовых мероприятий, констатировал глава государства.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Владимир Путин уверен, что москвичи и гости столицы относятся к этому с пониманием, и "вынужденные ограничения, которые нам пока необходимо соблюдать, нисколько не умаляют огромного значения этого праздника не только для Москвы и ее жителей, но и для всей нашей страны". Ведь сама российская государственность неразрывно связана с Москвой.

"Москва - один из крупнейших мегаполисов мира, причем поражающий своей величавой и одновременно теплой красотой. Он притягателен как современный, динамичный город, наполненный энергетикой новых идей и интересных, прорывных решений", - заметил глава государства. Они воплощаются в конкретные дела и достижения и с каждым годом преображают город.

Сейчас столица после испытаний эпидемии уверенно возвращает свой привычный мощный ритм жизни и ритм развития. Заработали все предприятия, ни на один день не прекращалось строительство метро, возводятся дома и дороги. "Все более масштабно разворачивается программа реновации, к которой, я знаю, по-разному люди относились, с некоторым недоверием иногда, но работа идет, и, я уверен, подавляющее большинство тех, кто принимает в этом участие, довольны результатом", - заметил президент.

На докризисные обороты постепенно выходит малый и средний бизнес, начались занятия в школах и вузах. Все постепенно возвращается в нормальный ритм работы, оценил Путин.

Путин оценил работу московских властей в пандемию

Текст: Кира Латухина
Все службы Москвы во время пандемии сработали эффективно, столица достойно прошла этот период и поддержала других, заявил президент России Владимир Путин на торжественном мероприятии в концертном зале "Зарядье", посвященном празднованию 873-й годовщины основания Москвы.

"Москвичи уже не раз доказали, что способны решать самые сложные задачи. Так было и в сложный период эпидемии. Наша столица первой в стране - мы все это хорошо знаем - столкнулась с этой опасной и тогда еще абсолютно неизвестной угрозой. И здесь вместе с федеральными органами власти за крайне короткий срок было организовано все необходимое для профилактики и лечения больных, для обеспечения жизнеспособности города и, что самое главное, безопасности людей, москвичей", - подчеркнул Владимир Путин.

Фото: mos.ru
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Все службы действовали грамотно, быстро, слаженно и в целом эффективно, оценил президент. "А сделать это в таком огромном, многомиллионном мегаполисе было непросто. Мы видели, как сложно приходилось столицам других стран. Но Москва смогла!" - сказал он. Люди, конечно, по-разному относились к ограничениям, но в целом москвичи проявили высокую сознательность и сплоченность, дисциплину. И этот опыт был крайне важен и в высшей степени востребован во всей стране, заметил Путин.

Столица, оказавшись в эпицентре эпидемии, не только достойно прошла через этот трудный, ответственный период, но и многое сделала для поддержки других регионов, а мэр возглавил рабочую группу Госсовета, подчеркнул Владимир Путин и поблагодарил Сергея Собянина.

Собянин: Коронавирус не остановит развитие Москвы

Текст: Сергей Бабкин

Долгосрочная стратегия развития Москвы не будет остановлена из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил мэр Сергей Собянин, выступая на торжественном мероприятии по случаю дня города, передает ТАСС.

Фото: Главное управление Росгвардии по Москве
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В целом экономика столицы преодолела кризисные времена, считает Собянин. "Поэтому все программы, связанные с динамичным развитием города, будут реализованы", - заявил мэр. Речь прежде всего идет о создании городского пространства, комфортного для проживания всех москвичей.

Особенно это актуально для транспортной сферы. Как уже сообщала "РГ", в московском метро на 80 процентов обновятся поезда уже в ближайшие три года.

Путин заявил о самоотверженности волонтеров во время пандемии

Президент РФ Владимир Путин признался, что его обрадовало, как москвичи, в том числе известные, включились в волонтерскую работу. Об этом он заявил на торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дня города Москвы.

Президент поблагодарил их за смелость и солидарность. "Среди тех, кто доставлял продукты и лекарства пожилым людям, можно было встретить и достаточно известных людей - актеров, музыкантов. Никто не брезговал этой работой. Наоборот, что меня радовало, вы знаете, было приятно смотреть - гордились этим, и по праву", - сказал глава государства.

Собянин: Коронавирус не остановит развитие Москвы

Российский лидер добавил, что волонтеры своей самоотверженностью заслужили огромное уважение москвичей. "В период самоизоляции в это движение включились более 22 тыс. людей разных возрастов, профессий и социального статуса", - отметил он.

Путин подчеркнул, что всех добровольцев объединило стремление быть полезными, внести свой вклад в борьбу с эпидемией. "Я благодарю вас за смелость и солидарность, за ваши чуткие, добрые сердца", - заключил президент, передает ТАСС.

Ранее Путин поздравил заявил, что все службы Москвы во время пандемии сработали эффективно, столица достойно прошла этот период и поддержала других.

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