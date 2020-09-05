Россия одержала победу в "Танковом биатлоне"

Сборная России победила в соревнованиях "Танковый биатлон-2020", которые проходили в Подмосковье на полигоне Алабино.

В финале конкурса участвовали четыре команды - России, Белоруссии, Китая и Азербайджана.

Наши танкисты, показав время 1 час 28 минут 53 секунды, заняли первую строчку пьедестала. На втором месте команда из Китая с результатом 1 час 29 минут 30 секунд. Третью строчку заняла белорусская команда, которая завершила соревнования за 1 час 37 минут 48 секунд. Сборная Азербайджана финишировала спустя 1 час 54 минуты 22 секунды.