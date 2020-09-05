Новости

В метро появится поезд "Москва-2020" 12:37
Матвиенко: Новый формат работы Госсовета помог восстановить дееспособность власти 12:16
Путин назвал смысл закрепления статуса Госсовета в Конституции 12:14
Собянин открыл Северный речной вокзал 11:50
Видео: Росгвардия поздравила москвичей кавер-версией известной песни 11:30
Стало известно, когда пассажиры чаще ездят без билета 11:07
ДНР уничтожит инженерные сооружения Украины у линии разграничения 10:58
Собянин объявил о новом испытании вакцины от COVID-19 10:48
До аэропорта Пулково протянут ветку метро 10:47
Собянин: В дни пандемии москвичи проявили лучшие качества 10:37
Собянин поздравил Москву с Днем города 10:09
Немецкий бизнес оценил потери от приостановки "Северного потока-2" 09:44
В Москве от коронавируса вылечились еще 1312 пациентов 09:25
В мечети в Бангладеш 11 человек погибли из-за взрыва кондиционеров 09:05
В Чехии зафиксирован рекордный прирост инфицированных коронавирусом 08:24
Венесуэльские дипломаты в Бразилии стали "персонами нон грата" 08:15
Трамп озвучил сроки готовности американской вакцины от COVID-19 07:50
Москва отмечает День города 07:46
Дубль Радулова помог "Далласу" выиграть серию у "Колорадо" 07:22
Глава ФРС: Экономика США очень далека от восстановления 07:01
Скончалась бельгийская певица и актриса Анни Корди 06:26
Посол РФ в США ответил на обвинения Пентагона в развязывании гонки вооружений 06:10
В Японии остановят скоростные поезда из-за приближения нового тайфуна 05:59
Власти КНР обяжут пассажиров из США сдавать тест на COVID-19 05:49
Самая дорогая монета в мире выставлена на торги в США 05:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Что это было? Сергей Собянин - о некоторых итогах пандемии
Что это было? Сергей Собянин - о некоторых итогах пандемии
"Российская газета" приглашает на ММКЯ
"Российская газета" приглашает на ММКЯ
05.09.2020 11:50
Рубрика: Экономика

Собянин открыл Северный речной вокзал

Текст: Александр Мелешенко

Мэр столицы Сергей Собянин открыл отреставрированный Северный речной вокзал, а также прилегающий к нему парк. Градоначальник назвал их замечательным подарком ко Дню города, который Москва отмечает в эти выходные.

Фото: mos.ru
Собянин назвал главные визитные карточки Москвы

Мэр рассказал, что одни из самых популярных вопросов, которые он слышал на встречах с жителями касались именно судьбы речного вокзала, прилегающего к нему парка и набережной. "Все это находилось в плачевном состоянии, мы практически чуть не потеряли этот замечательный памятник, - напомнил Собянин. - Три года работы: взысканий, проектирования, обсуждения проектов реконструкции и восстановления. Надо сказать, что теперь эта жемчужина города возвращена москвичам".

На набережной у вокзала после реставрации появилось новое место притяжения - там установили уменьшенную копию Канала имени Москвы. Ручей со шлюзами, подсветкой и макетом речного вокзала позволяет не только изучить систему устройства канала, но и запустить по нему кораблики, сделанные собственными руками.

Кроме того, на площади перед вокзалом появился сухой светодинамический фонтан, также отреставрированы исторические фонтаны. В парке обустроены детские и спортивные площадки, восстановлены скульптуры. Возрождено и здание вокзала 1937 года постройки - архитектурный памятник, образец "сталинского ампира". Все работы по реставрации в основном завершены, начиная с сегодняшнего дня парк и здание вокзала снова принимают гостей.

В регионах Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Путин назвал смысл закрепления статуса Госсовета в Конституции
Собянин объявил о новом испытании вакцины от COVID-19
Минздрав прокомментировал публикацию Lancet о российской вакцине
ДНР уничтожит инженерные сооружения Украины у линии разграничения
Немецкий бизнес оценил потери от приостановки "Северного потока-2"
Законы сентября затронут школьников, студентов, должников и льготников
Аналитики прокомментировали слухи о росте цен в сентябре