Собянин открыл Северный речной вокзал

Мэр столицы Сергей Собянин открыл отреставрированный Северный речной вокзал, а также прилегающий к нему парк. Градоначальник назвал их замечательным подарком ко Дню города, который Москва отмечает в эти выходные.

Мэр рассказал, что одни из самых популярных вопросов, которые он слышал на встречах с жителями касались именно судьбы речного вокзала, прилегающего к нему парка и набережной. "Все это находилось в плачевном состоянии, мы практически чуть не потеряли этот замечательный памятник, - напомнил Собянин. - Три года работы: взысканий, проектирования, обсуждения проектов реконструкции и восстановления. Надо сказать, что теперь эта жемчужина города возвращена москвичам".

На набережной у вокзала после реставрации появилось новое место притяжения - там установили уменьшенную копию Канала имени Москвы. Ручей со шлюзами, подсветкой и макетом речного вокзала позволяет не только изучить систему устройства канала, но и запустить по нему кораблики, сделанные собственными руками.

Кроме того, на площади перед вокзалом появился сухой светодинамический фонтан, также отреставрированы исторические фонтаны. В парке обустроены детские и спортивные площадки, восстановлены скульптуры. Возрождено и здание вокзала 1937 года постройки - архитектурный памятник, образец "сталинского ампира". Все работы по реставрации в основном завершены, начиная с сегодняшнего дня парк и здание вокзала снова принимают гостей.