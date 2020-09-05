Собянин назвал врачей героями

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал современными героями всех медицинских работников, которые борются с коронавирусом.

Как заявил Собянин на торжественном приеме в "Зарядье", в разгар пандемии все медицинские организации города сработали как единый механизм. "За все это время я не слышал ни одной жалобы на огромную нагрузку и опасность, - сказал мэр. - Как не назвать это героическим подвигом?"

Также глава города поблагодарил всех москвичей, в особенности строителей, работников коммунальных служб и других жизненно важных отраслей. Собянин также отметил тесное взаимодействие с президентом Владимиром Путиным по всем вопросам, связанным с борьбой с COVID-19.