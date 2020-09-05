Собянин объявил о новом испытании вакцины от COVID-19

Со следующей недели в Москве начнутся пострегистрационные испытания вакцины от коронавируса. Об этом в интервью "Первому каналу" заявил мэр Сергей Собянин.

Испытания продлятся от двух до шести месяцев, подчеркнул глава города. "Массовое промышленное производство будет запущено в декабре или в январе 2021 года", - уточнил он. Отдельные партии вакцины поступят в город еще в этом году и, вероятнее всего, будут применены для вакцинации групп риска. Речь идет о работниках соцсферы, торговли и других жизненно важных для города отраслей.

Ранее сообщалось, что в тестировании вакцины в Москве решили участвовать более 5 тысяч человек.