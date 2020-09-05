Собянин оценил сроки вакцинации от COVID-19

Массовая вакцинация от коронавируса в Москве может начаться в конце этого года. Такими ожиданиями в интервью "Первому каналу" поделился мэр столицы Сергей Собянин.

"Опасность не ушла до конца, - сказал глава города. - Нам еще пережить сложный осенне-зимний период".

По мнению Собянина, город пройдет его проще, чем весну 2020 года, однако все равно стоит ожидать определенных сложностей. "Надо быть к этому готовым, - добавил Собянин. - Главное, чтобы город продолжал нормально функционировать".

Напомним, что со следующей недели в столице стартуют испытания зарегистрированной вакцины от COVID-19. В тестах согласились принять участие более 5 тысяч человек.