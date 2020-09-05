В Москве открыли дополнительные пункты вакцинации от гриппа

Новые пункты вакцинации от гриппа открыли в Москве. Как отметила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, это решение было принято из-за высокого спроса на бесплатную иммунизацию.

"Уже 100 тысяч человек прошли вакцинацию за первые дни кампании - это в 1,3 раза больше, чем в прошлом году, - заявила вице-мэр. - Мы видим повышенный спрос среди жителей, особенный ажиотаж наблюдается рядом с мобильными пунктами вакцинации. Там прививку сделали уже более 33 тысяч москвичей, что почти в 2 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году".

Дополнительные пункты вакцинации разместили у станций метро "Речной вокзал", "Алтуфьево", "Семеновская", "Новогиреево", "Митино", "Юго-Западная", "Молодежная", у железнодорожной станции Крюково и рядом с входом на ВДНХ.

Узнать место и время работы прививочных пунктов можно на сайте столичного департамента здравоохранения.